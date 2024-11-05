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Винодельня на Кубани улучшит розлив шампанского с бережливыми технологиями - РИА Новости, 05.11.2024
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Краснодарский край
 
22:25 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/shampanskoe-1982042431.html
Винодельня на Кубани улучшит розлив шампанского с бережливыми технологиями
Винодельня на Кубани улучшит розлив шампанского с бережливыми технологиями - РИА Новости, 05.11.2024
Винодельня на Кубани улучшит розлив шампанского с бережливыми технологиями
Винодельня из Темрюкского района Краснодарского края в рамках проекта "Бережливый регион" оптимизируют розлив игристых вин, сообщили в пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:25
2024-11-05T22:25
краснодарский край
экономика
темрюкский район
кубань-вино
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Винодельня из Темрюкского района Краснодарского края в рамках проекта "Бережливый регион" оптимизируют розлив игристых вин, сообщили в пресс-служба администрации региона. "Компания "Кубань-Вино" из Темрюкского района оптимизирует производственные процессы в рамках проекта "Бережливый регион". Совместно с экспертами РЦК здесь оптимизируют розлив игристых вин. Одним из ключевых моментов при внедрении улучшений стала стандартизация операций. Повышение эффективности также затрагивает сокращение времени протекания смежных кросс-функциональных процессов, которые добавляют ценность конечному продукту", - говорится в сообщении. Еще одним направлением работы стало внедрение автономного обслуживания оборудования, добавили в пресс-службе. Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион", добавляют власти.
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экономика, темрюкский район, кубань-вино, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Темрюкский район, Кубань-Вино, Краснодарский край

Винодельня на Кубани улучшит розлив шампанского с бережливыми технологиями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство шампанского
Производство шампанского - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство шампанского. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Винодельня из Темрюкского района Краснодарского края в рамках проекта "Бережливый регион" оптимизируют розлив игристых вин, сообщили в пресс-служба администрации региона.
«
"Компания "Кубань-Вино" из Темрюкского района оптимизирует производственные процессы в рамках проекта "Бережливый регион". Совместно с экспертами РЦК здесь оптимизируют розлив игристых вин. Одним из ключевых моментов при внедрении улучшений стала стандартизация операций. Повышение эффективности также затрагивает сокращение времени протекания смежных кросс-функциональных процессов, которые добавляют ценность конечному продукту", - говорится в сообщении.
Еще одним направлением работы стало внедрение автономного обслуживания оборудования, добавили в пресс-службе.
Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион", добавляют власти.
 
Краснодарский крайЭкономикаТемрюкский районКубань-ВиноКраснодарский край
 
 
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