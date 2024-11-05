https://ria.ru/20241105/shampanskoe-1982042431.html

Винодельня на Кубани улучшит розлив шампанского с бережливыми технологиями

Винодельня на Кубани улучшит розлив шампанского с бережливыми технологиями - РИА Новости, 05.11.2024

Винодельня на Кубани улучшит розлив шампанского с бережливыми технологиями

Винодельня из Темрюкского района Краснодарского края в рамках проекта "Бережливый регион" оптимизируют розлив игристых вин, сообщили в пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:25

2024-11-05T22:25

2024-11-05T22:25

краснодарский край

экономика

темрюкский район

кубань-вино

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Винодельня из Темрюкского района Краснодарского края в рамках проекта "Бережливый регион" оптимизируют розлив игристых вин, сообщили в пресс-служба администрации региона. "Компания "Кубань-Вино" из Темрюкского района оптимизирует производственные процессы в рамках проекта "Бережливый регион". Совместно с экспертами РЦК здесь оптимизируют розлив игристых вин. Одним из ключевых моментов при внедрении улучшений стала стандартизация операций. Повышение эффективности также затрагивает сокращение времени протекания смежных кросс-функциональных процессов, которые добавляют ценность конечному продукту", - говорится в сообщении. Еще одним направлением работы стало внедрение автономного обслуживания оборудования, добавили в пресс-службе. Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион", добавляют власти.

темрюкский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, темрюкский район, кубань-вино, краснодарский край