https://ria.ru/20241105/sevastopol-1982029398.html

В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе

В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе - РИА Новости, 05.11.2024

В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе

Ракетная баллистическая угроза объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:22

2024-11-05T20:22

2024-11-05T20:27

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Ракетная баллистическая угроза объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!" - говорится в сообщении Развожаева, опубликованном в 20.18 мск.Общественный, в том числе, морской пассажирский транспорт прекратил движение.

https://ria.ru/20241101/fsb-1981362194.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, безопасность