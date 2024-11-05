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В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:22 05.11.2024 (обновлено: 20:27 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/sevastopol-1982029398.html
В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе
В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе - РИА Новости, 05.11.2024
В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе
Ракетная баллистическая угроза объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:22
2024-11-05T20:27
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Ракетная баллистическая угроза объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!" - говорится в сообщении Развожаева, опубликованном в 20.18 мск.Общественный, в том числе, морской пассажирский транспорт прекратил движение.
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севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе

Развожаев предупредил о ракетной баллистической угрозе в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Ракетная баллистическая угроза объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!" - говорится в сообщении Развожаева, опубликованном в 20.18 мск.
Общественный, в том числе, морской пассажирский транспорт прекратил движение.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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