https://ria.ru/20241105/sevastopol-1982029398.html
В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе
В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе - РИА Новости, 05.11.2024
В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе
Ракетная баллистическая угроза объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:22
2024-11-05T20:22
2024-11-05T20:27
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b5972d28ac48aac148ae90a6c758410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Ракетная баллистическая угроза объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!" - говорится в сообщении Развожаева, опубликованном в 20.18 мск.Общественный, в том числе, морской пассажирский транспорт прекратил движение.
https://ria.ru/20241101/fsb-1981362194.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27334053f68482f50a63ca4347dc95ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе объявили предупреждение о ракетной баллистической угрозе
Развожаев предупредил о ракетной баллистической угрозе в Севастополе