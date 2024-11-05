https://ria.ru/20241105/sevastopol-1982015408.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой - РИА Новости, 05.11.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Учения на протяжении двух часов пройдут вечером во вторник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:12
2024-11-05T19:12
2024-11-05T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Учения на протяжении двух часов пройдут вечером во вторник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно с 19.00 до 21.00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Круглой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - сообщил губернатор. В городе все спокойно, отметил он.
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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность, Общество
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
Развожаев: в бухтах Севастополя в течение двух часов пройдут учения со стрельбой