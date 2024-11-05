https://ria.ru/20241105/serbiya-1982046785.html

Вучич пообещал наказать виновных в беспорядках в Нови-Саде

Вучич пообещал наказать виновных в беспорядках в Нови-Саде - РИА Новости, 06.11.2024

Вучич пообещал наказать виновных в беспорядках в Нови-Саде

Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что виновные в беспорядках в Сербии, где в городе Нови-Сад протестуют на фоне трагедии на железнодорожном... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T23:01

2024-11-05T23:01

2024-11-06T01:01

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что виновные в беспорядках в Сербии, где в городе Нови-Сад протестуют на фоне трагедии на железнодорожном вокзале, будут наказаны. Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии вечером во вторник вылили перед входом в администрацию города фекалии и забросали и исписали стены красной краской. Они также били стекла, забросали вход к зданию камнями и пиротехникой, мочились на стену. "Происходят насильственные протесты против государства Сербия в Нови-Саде. Сербия защитит свой флаг, свое имя и фамилию и накажет всех совершивших преступления. Не сомневайтесь в этом!", - разместил сербский лидер заявление в соцсетях. Демонстранты ранее сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Отмечается заметное присутствие полиции рядом со зданием городской администрации Нови-Сада и внутри здания. Требования демонстрантов: отставка премьера Милоша Вучевича (экс-мэра Нови-Сада – ред.) и нынешнего мэра Милана Джурича, задержание тех, кто напрямую несет ответственность за упущения при реконструкции вокзала, а также обнародование текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками. Президент Александр Вучич заявил в телеэфире в ночь на вторник, что оппозиция снова обвиняет его и угрожает ему лично. Он также ожидает, что массовый протест в Белграде они назначат на 11 ноября и попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который официально подал заявление во вторник "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все - сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении и проходят лечение в отделении интенсивной терапии.

https://ria.ru/20241105/serbiya-1982044089.html

https://ria.ru/20241104/serbiya-1981843692.html

https://ria.ru/20241102/putin-1981492569.html

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белград (город)

северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич