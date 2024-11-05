https://ria.ru/20241105/selidovo-1982031907.html

Корреспондент РИА Новости побывал в контролируемом ВС России Селидово в ДНР

Корреспондент РИА Новости побывал в контролируемом ВС России Селидово в ДНР - РИА Новости, 05.11.2024

Корреспондент РИА Новости побывал в контролируемом ВС России Селидово в ДНР

Российские войска полностью контролируют Селидово на Покровском направлении в ДНР, корреспондент РИА Новости побывал на месте. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:36

2024-11-05T20:36

2024-11-05T20:36

специальная военная операция на украине

селидово

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СЕЛИДОВО (ДНР), 5 ноя – РИА Новости. Российские войска полностью контролируют Селидово на Покровском направлении в ДНР, корреспондент РИА Новости побывал на месте. Минобороны РФ 29 октября сообщило о взятии под контроль Селидово. "Бойцы взяли (Селидово – ред.), обошли с двух сторон, оставили одну дорогу для отхода. Считай, с левого фланга, с правого фланга наши штурмовики зашли", - рассказал агентству военнослужащий российского подразделения специального назначения. Российские войска провели операцию в результате, которой смогли взять в оперативное окружение город Селидово. У украинских войск оставалась одна дорога для выхода, которой они и воспользовались. По словам собеседника агентства, восточную половину Селидово удалось взять без значительных боев, а в западной части пришлось вести ожесточенные бои. В результате ВС РФ освободили город, в котором ранее проживали более 20 тысяч человек. На улицах можно увидеть сожженную украинскую бронетехнику. После отступления артиллерия ВСУ приступила к массированной атаке по городу при помощи ударных дронов, в результате пострадали мирные жители, повреждено их имущество. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

https://ria.ru/20241105/kanello-1981879212.html

селидово

россия

донецкая народная республика

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Кадры из Селидово в ДНР, контролируемого российскими войсками Кадры корреспондента РИА Новости из полностью контролируемого российскими войсками Селидово в ДНР. На улицах видна сожженная бронетехника ВСУ. О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило в конце октября. 2024-11-05T20:36 true PT4M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

селидово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф