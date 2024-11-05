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Корреспондент РИА Новости побывал в контролируемом ВС России Селидово в ДНР - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/selidovo-1982031907.html
Корреспондент РИА Новости побывал в контролируемом ВС России Селидово в ДНР
Корреспондент РИА Новости побывал в контролируемом ВС России Селидово в ДНР - РИА Новости, 05.11.2024
Корреспондент РИА Новости побывал в контролируемом ВС России Селидово в ДНР
Российские войска полностью контролируют Селидово на Покровском направлении в ДНР, корреспондент РИА Новости побывал на месте. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:36
2024-11-05T20:36
специальная военная операция на украине
селидово
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СЕЛИДОВО (ДНР), 5 ноя – РИА Новости. Российские войска полностью контролируют Селидово на Покровском направлении в ДНР, корреспондент РИА Новости побывал на месте. Минобороны РФ 29 октября сообщило о взятии под контроль Селидово. "Бойцы взяли (Селидово – ред.), обошли с двух сторон, оставили одну дорогу для отхода. Считай, с левого фланга, с правого фланга наши штурмовики зашли", - рассказал агентству военнослужащий российского подразделения специального назначения. Российские войска провели операцию в результате, которой смогли взять в оперативное окружение город Селидово. У украинских войск оставалась одна дорога для выхода, которой они и воспользовались. По словам собеседника агентства, восточную половину Селидово удалось взять без значительных боев, а в западной части пришлось вести ожесточенные бои. В результате ВС РФ освободили город, в котором ранее проживали более 20 тысяч человек. На улицах можно увидеть сожженную украинскую бронетехнику. После отступления артиллерия ВСУ приступила к массированной атаке по городу при помощи ударных дронов, в результате пострадали мирные жители, повреждено их имущество. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
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селидово
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Кадры из Селидово в ДНР, контролируемого российскими войсками
Кадры корреспондента РИА Новости из полностью контролируемого российскими войсками Селидово в ДНР. На улицах видна сожженная бронетехника ВСУ. О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило в конце октября.
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селидово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Корреспондент РИА Новости побывал в контролируемом ВС России Селидово в ДНР

Российские войска полностью контролируют Селидово на Покровском направлении

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СЕЛИДОВО (ДНР), 5 ноя – РИА Новости. Российские войска полностью контролируют Селидово на Покровском направлении в ДНР, корреспондент РИА Новости побывал на месте.
Минобороны РФ 29 октября сообщило о взятии под контроль Селидово.
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"Бойцы взяли (Селидово – ред.), обошли с двух сторон, оставили одну дорогу для отхода. Считай, с левого фланга, с правого фланга наши штурмовики зашли", - рассказал агентству военнослужащий российского подразделения специального назначения.
Российские войска провели операцию в результате, которой смогли взять в оперативное окружение город Селидово. У украинских войск оставалась одна дорога для выхода, которой они и воспользовались. По словам собеседника агентства, восточную половину Селидово удалось взять без значительных боев, а в западной части пришлось вести ожесточенные бои. В результате ВС РФ освободили город, в котором ранее проживали более 20 тысяч человек. На улицах можно увидеть сожженную украинскую бронетехнику.
После отступления артиллерия ВСУ приступила к массированной атаке по городу при помощи ударных дронов, в результате пострадали мирные жители, повреждено их имущество.
Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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