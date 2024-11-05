https://ria.ru/20241105/selidovo-1982031053.html

ВСУ оставляют за собой руины в Селидово, заявил Пушилин

ВСУ оставляют за собой руины в Селидово, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.11.2024

ВСУ оставляют за собой руины в Селидово, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин посетил пункт временного размещения эвакуированных из Селидово мирных жителей в Авдеевке и заявил, что украинские войска оставляют там... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:35

2024-11-05T20:35

2024-11-05T20:35

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин посетил пункт временного размещения эвакуированных из Селидово мирных жителей в Авдеевке и заявил, что украинские войска оставляют там за собой руины. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщало 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. "Заехали в пункт временного размещения, в нем беженцы из Селидово рассказывают, что противник, к сожалению, и там пытается за собой оставить руины", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале. Пушилин также опубликовал видеоматериал, в котором жители Селидово рассказали о ситуации в городе. "Тяжело там сильно... где дома целые были - уже ничего целого там нет ", - рассказал один из эвакуированных жителей. Кроме того, Пушилин совместно с митрополитом Донецким и Мариупольским Владимиром посетили храм Архистратига Божия Михаила в Авдеевке, получивший повреждения в результате боевых действий. "В храме отсутствовало остекление, снаряды пробили крышу и стены. Уже закрыт тепловой контур, восстановлена крыша, монтируется система отопления. Служба собирает немало прихожан", - рассказал глава республики. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Семнадцатого февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

https://ria.ru/20241105/svo-1982021002.html

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селидово

донецк

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Кадры из Селидово в ДНР, контролируемого российскими войсками Кадры корреспондента РИА Новости из полностью контролируемого российскими войсками Селидово в ДНР. На улицах видна сожженная бронетехника ВСУ. О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило в конце октября. 2024-11-05T20:35 true PT4M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, авдеевка, селидово, донецк, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)