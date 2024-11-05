В Саратове проверят информацию о драке учителя с учеником
В Саратове прокуратура проверяет информацию о драке учителя и ученика
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 ноя - РИА Новости. Полиция и прокуратура проверяют информацию о драке учителя и ученика в школе №90 в Саратове.
"Прокуратура Заводского района Саратова незамедлительно организовала проверку по публикации СМИ о произошедшем конфликте в МОУ "СОШ № 90" между учителем и учеником. По предварительной информации, 5 ноября 2024 года в МОУ "СОШ № 90" Саратова произошел конфликт между учителем физики и учеником 8-го класса, в результате которого они причинили друг другу телесные повреждения", - говорится в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.
Мать избитого в Дербенте подростка рассказала о драке в школе
15 октября, 15:47
В областной прокуратуре добавили, что в ходе проверки установят обстоятельства инцидента, дадут всестороннюю оценку действиям должностных лиц школы и примут меры реагирования.
В областном главке МВД заявили, что полицейские также устанавливают обстоятельства инцидента в образовательном учреждении Заводского района. "Сегодня после публикации видеозаписи и информации о происшествии в одном из Telegram-каналов в образовательное учреждение были направлены сотрудники профильных служб полиции. В настоящее время с целью установления объективных обстоятельств инцидента и подтверждения достоверности сведений, изложенных в публикации, проводится проверка", - говорится в сообщении полицейского главка в Telegram-канале.
Следственное управление СК РФ по области в Telegram-канале сообщило, что следователи также начали процессуальную проверку сообщения о конфликте в образовательном учреждении между педагогом и учеником, в ходе которого они друг другу нанесли телесные повреждения. В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято решение.
В Нижнекамске провели проверку после драки мальчика и девочки в школе
26 сентября, 15:47