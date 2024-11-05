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В Саратове проверят информацию о драке учителя с учеником - РИА Новости, 05.11.2024
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17:05 05.11.2024 (обновлено: 17:14 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/saratov-1981980078.html
В Саратове проверят информацию о драке учителя с учеником
В Саратове проверят информацию о драке учителя с учеником - РИА Новости, 05.11.2024
В Саратове проверят информацию о драке учителя с учеником
Полиция и прокуратура проверяют информацию о драке учителя и ученика в школе №90 в Саратове. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:05
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происшествия
саратов
россия
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САРАТОВ, 5 ноя - РИА Новости. Полиция и прокуратура проверяют информацию о драке учителя и ученика в школе №90 в Саратове. "Прокуратура Заводского района Саратова незамедлительно организовала проверку по публикации СМИ о произошедшем конфликте в МОУ "СОШ № 90" между учителем и учеником. По предварительной информации, 5 ноября 2024 года в МОУ "СОШ № 90" Саратова произошел конфликт между учителем физики и учеником 8-го класса, в результате которого они причинили друг другу телесные повреждения", - говорится в Telegram-канале регионального надзорного ведомства. В областной прокуратуре добавили, что в ходе проверки установят обстоятельства инцидента, дадут всестороннюю оценку действиям должностных лиц школы и примут меры реагирования. В областном главке МВД заявили, что полицейские также устанавливают обстоятельства инцидента в образовательном учреждении Заводского района. "Сегодня после публикации видеозаписи и информации о происшествии в одном из Telegram-каналов в образовательное учреждение были направлены сотрудники профильных служб полиции. В настоящее время с целью установления объективных обстоятельств инцидента и подтверждения достоверности сведений, изложенных в публикации, проводится проверка", - говорится в сообщении полицейского главка в Telegram-канале.Следственное управление СК РФ по области в Telegram-канале сообщило, что следователи также начали процессуальную проверку сообщения о конфликте в образовательном учреждении между педагогом и учеником, в ходе которого они друг другу нанесли телесные повреждения. В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято решение.
https://ria.ru/20241015/draka-1978159336.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове проверят информацию о драке учителя с учеником

В Саратове прокуратура проверяет информацию о драке учителя и ученика

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САРАТОВ, 5 ноя - РИА Новости. Полиция и прокуратура проверяют информацию о драке учителя и ученика в школе №90 в Саратове.
"Прокуратура Заводского района Саратова незамедлительно организовала проверку по публикации СМИ о произошедшем конфликте в МОУ "СОШ № 90" между учителем и учеником. По предварительной информации, 5 ноября 2024 года в МОУ "СОШ № 90" Саратова произошел конфликт между учителем физики и учеником 8-го класса, в результате которого они причинили друг другу телесные повреждения", - говорится в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.
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В областной прокуратуре добавили, что в ходе проверки установят обстоятельства инцидента, дадут всестороннюю оценку действиям должностных лиц школы и примут меры реагирования.
В областном главке МВД заявили, что полицейские также устанавливают обстоятельства инцидента в образовательном учреждении Заводского района. "Сегодня после публикации видеозаписи и информации о происшествии в одном из Telegram-каналов в образовательное учреждение были направлены сотрудники профильных служб полиции. В настоящее время с целью установления объективных обстоятельств инцидента и подтверждения достоверности сведений, изложенных в публикации, проводится проверка", - говорится в сообщении полицейского главка в Telegram-канале.
Следственное управление СК РФ по области в Telegram-канале сообщило, что следователи также начали процессуальную проверку сообщения о конфликте в образовательном учреждении между педагогом и учеником, в ходе которого они друг другу нанесли телесные повреждения. В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято решение.
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