https://ria.ru/20241105/rossiya-1981852453.html
В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 05.11.2024
В России началась короткая рабочая неделя
Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится по 8 ноября включительно. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T00:06
2024-11-05T00:06
2024-11-05T00:16
россия
праздники
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938370288_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2f89d87064638b941f924c9754ac9a6f.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится по 8 ноября включительно. В понедельник, 4 ноября, в честь празднования Дня народного единства был объявлен выходной. Однако россияне все равно отдыхали от работы только два дня, поскольку 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля этого года. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
https://ria.ru/20241004/puteshestviya-1976188477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938370288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a175e8a2795a8c4c131f6e7b89039f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, праздники, общество
Россия, Праздники, Общество
В России началась короткая рабочая неделя
В России 5 ноября началась четырехдневная рабочая неделя
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится по 8 ноября включительно.
В понедельник, 4 ноября, в честь празднования Дня народного единства был объявлен выходной. Однако россияне все равно отдыхали от работы только два дня, поскольку 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля этого года.
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").