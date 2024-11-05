https://ria.ru/20241105/rossiya-1981852453.html

В России началась короткая рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 05.11.2024

В России началась короткая рабочая неделя

Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится по 8 ноября включительно. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:06

2024-11-05T00:06

2024-11-05T00:16

россия

праздники

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится по 8 ноября включительно. В понедельник, 4 ноября, в честь празднования Дня народного единства был объявлен выходной. Однако россияне все равно отдыхали от работы только два дня, поскольку 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля этого года. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

https://ria.ru/20241004/puteshestviya-1976188477.html

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россия, праздники, общество