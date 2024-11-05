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В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 05.11.2024
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00:06 05.11.2024 (обновлено: 00:16 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/rossiya-1981852453.html
В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 05.11.2024
В России началась короткая рабочая неделя
Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится по 8 ноября включительно. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T00:06
2024-11-05T00:16
россия
праздники
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится по 8 ноября включительно. В понедельник, 4 ноября, в честь празднования Дня народного единства был объявлен выходной. Однако россияне все равно отдыхали от работы только два дня, поскольку 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля этого года. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
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россия, праздники, общество
Россия, Праздники, Общество
В России началась короткая рабочая неделя

В России 5 ноября началась четырехдневная рабочая неделя

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске
Прохожие в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Прохожие в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя начинается в России 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится по 8 ноября включительно.
В понедельник, 4 ноября, в честь празднования Дня народного единства был объявлен выходной. Однако россияне все равно отдыхали от работы только два дня, поскольку 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля этого года.
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День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
 
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