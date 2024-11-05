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Замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми - РИА Новости, 05.11.2024
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13:20 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/rosgvardija-1981917573.html
Замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми
Замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми - РИА Новости, 05.11.2024
Замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми
Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев, арестованный по делу о взяточничестве, назвал своих сокамерников в СИЗО-4 интеллигентными людьми, рассказали в ОНК... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:20
2024-11-05T13:20
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев, арестованный по делу о взяточничестве, назвал своих сокамерников в СИЗО-4 интеллигентными людьми, рассказали в ОНК Москвы. Правозащитники посетили генерал-майора накануне. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Мирзаева возбуждено дело о взяточничестве. "Генерал находится в карантинной зоне, своих сокамерников он охарактеризовал как "интеллигентных людей". Все они проходят обвиняемыми по разным уголовным делам экономической направленности", - говорится в "газете ОНК". Члены ОНК Москвы Анна Воробьева и Кирилл Беспалов обратили внимание на растерянное состояние Мирзаева. "Тот в разговоре с общественниками честно признался: "Только недавно переехал в Москву на новую должность, а тут такое случилось", - добавили в ОНК. Пока генерал содержится в карантинной камере.
https://ria.ru/20241104/arest-1981763909.html
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происшествия, москва, онк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, ОНК, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми

Замначальника тыла Росгвардии Мирзаев назвал сокамерников интеллигентными людьми

© Фото : РосгвардияМирза Мирзаев
Мирза Мирзаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Росгвардия
Мирза Мирзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев, арестованный по делу о взяточничестве, назвал своих сокамерников в СИЗО-4 интеллигентными людьми, рассказали в ОНК Москвы.
Правозащитники посетили генерал-майора накануне. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Мирзаева возбуждено дело о взяточничестве.
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"Генерал находится в карантинной зоне, своих сокамерников он охарактеризовал как "интеллигентных людей". Все они проходят обвиняемыми по разным уголовным делам экономической направленности", - говорится в "газете ОНК".
Члены ОНК Москвы Анна Воробьева и Кирилл Беспалов обратили внимание на растерянное состояние Мирзаева.
"Тот в разговоре с общественниками честно признался: "Только недавно переехал в Москву на новую должность, а тут такое случилось", - добавили в ОНК.
Пока генерал содержится в карантинной камере.
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