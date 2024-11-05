https://ria.ru/20241105/rosgvardija-1981917573.html

Замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми

Замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми - РИА Новости, 05.11.2024

Замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми

Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев, арестованный по делу о взяточничестве, назвал своих сокамерников в СИЗО-4 интеллигентными людьми, рассказали в ОНК... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:20

2024-11-05T13:20

2024-11-05T13:20

происшествия

москва

онк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев, арестованный по делу о взяточничестве, назвал своих сокамерников в СИЗО-4 интеллигентными людьми, рассказали в ОНК Москвы. Правозащитники посетили генерал-майора накануне. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Мирзаева возбуждено дело о взяточничестве. "Генерал находится в карантинной зоне, своих сокамерников он охарактеризовал как "интеллигентных людей". Все они проходят обвиняемыми по разным уголовным делам экономической направленности", - говорится в "газете ОНК". Члены ОНК Москвы Анна Воробьева и Кирилл Беспалов обратили внимание на растерянное состояние Мирзаева. "Тот в разговоре с общественниками честно признался: "Только недавно переехал в Москву на новую должность, а тут такое случилось", - добавили в ОНК. Пока генерал содержится в карантинной камере.

https://ria.ru/20241104/arest-1981763909.html

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происшествия, москва, онк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)