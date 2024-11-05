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Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова - РИА Новости, 05.11.2024
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Культура
 
17:53 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/rinchinova-1982000678.html
Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова
Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова - РИА Новости, 05.11.2024
Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова
Ушла из жизни солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:53
2024-11-05T17:53
культура
мариинский театр
мария ринчинова
новости культуры
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ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Ушла из жизни солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова, сообщает пресс-служба театра. "Четвертого ноября не стало Марии Ринчиновой - солистки оперной труппы филиала Мариинского театра. Коллектив Филиала Мариинского театра в РСО-Алания искренне скорбит по поводу безвременной кончины Марии. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто восхищался её творчеством", – говорится в сообщении. В театре рассказали, что Мария Ринчинова родилась в Бурятии. Окончила Музыкальный колледж имени П.И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных. С 2023 года стала солисткой филиала Мариинского театра Северной Осетии, где дебютировала в роли Няни в "Евгении Онегине". Также исполняла роли Бабушки в "Снежной Королеве" и Риты Осяниной в "Зори здесь тихие".
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мариинский театр, мария ринчинова, новости культуры
Культура, Мариинский театр, Мария Ринчинова, Новости культуры
Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова

Умерла солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова

© Фото : alania.mariinsky/TelegramCолистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова
Cолистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : alania.mariinsky/Telegram
Cолистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Ушла из жизни солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова, сообщает пресс-служба театра.
«
"Четвертого ноября не стало Марии Ринчиновой - солистки оперной труппы филиала Мариинского театра. Коллектив Филиала Мариинского театра в РСО-Алания искренне скорбит по поводу безвременной кончины Марии. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто восхищался её творчеством", – говорится в сообщении.
В театре рассказали, что Мария Ринчинова родилась в Бурятии. Окончила Музыкальный колледж имени П.И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных. С 2023 года стала солисткой филиала Мариинского театра Северной Осетии, где дебютировала в роли Няни в "Евгении Онегине". Также исполняла роли Бабушки в "Снежной Королеве" и Риты Осяниной в "Зори здесь тихие".
 
КультураМариинский театрМария РинчиноваНовости культуры
 
 
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