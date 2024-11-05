Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова
Умерла солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова
© Фото : alania.mariinsky/TelegramCолистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова
Cолистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Ушла из жизни солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова, сообщает пресс-служба театра.
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"Четвертого ноября не стало Марии Ринчиновой - солистки оперной труппы филиала Мариинского театра. Коллектив Филиала Мариинского театра в РСО-Алания искренне скорбит по поводу безвременной кончины Марии. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто восхищался её творчеством", – говорится в сообщении.
В театре рассказали, что Мария Ринчинова родилась в Бурятии. Окончила Музыкальный колледж имени П.И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных. С 2023 года стала солисткой филиала Мариинского театра Северной Осетии, где дебютировала в роли Няни в "Евгении Онегине". Также исполняла роли Бабушки в "Снежной Королеве" и Риты Осяниной в "Зори здесь тихие".