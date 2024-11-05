https://ria.ru/20241105/rinchinova-1982000678.html

Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова

Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова - РИА Новости, 05.11.2024

Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова

Ушла из жизни солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:53

2024-11-05T17:53

2024-11-05T17:53

культура

мариинский театр

мария ринчинова

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981999451_0:115:853:595_1920x0_80_0_0_e7bd05bca3bcbcc90e4b58d3b7445963.jpg

ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Ушла из жизни солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова, сообщает пресс-служба театра. "Четвертого ноября не стало Марии Ринчиновой - солистки оперной труппы филиала Мариинского театра. Коллектив Филиала Мариинского театра в РСО-Алания искренне скорбит по поводу безвременной кончины Марии. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто восхищался её творчеством", – говорится в сообщении. В театре рассказали, что Мария Ринчинова родилась в Бурятии. Окончила Музыкальный колледж имени П.И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных. С 2023 года стала солисткой филиала Мариинского театра Северной Осетии, где дебютировала в роли Няни в "Евгении Онегине". Также исполняла роли Бабушки в "Снежной Королеве" и Риты Осяниной в "Зори здесь тихие".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариинский театр, мария ринчинова, новости культуры