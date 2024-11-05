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Российские компании представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае - РИА Новости, 05.11.2024
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16:33 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/rets-1981969137.html
Российские компании представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае
Российские компании представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае - РИА Новости, 05.11.2024
Российские компании представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае
Продукцию под национальным брендом Made in Russia на открывшейся во вторник Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае (CIIE) представляют 97... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:33
2024-11-05T16:33
экономика
россия
китай
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
алексей груздев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Продукцию под национальным брендом Made in Russia на открывшейся во вторник Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае (CIIE) представляют 97 компаний из 38 регионов РФ при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Из 97 компаний 69 представляют агропромышленный комплекс. Среди них представлены такие гиганты, как холдинги "Мираторг", "Балтика", "Объединенные пивоварни", а также "Объединенные кондитеры", чей шоколад "Алёнка" стал визитной карточкой России в Китае. Гости выставки также могут попробовать русские блинчики от Щелковского МПК - одного из ведущих производителей замороженных полуфабрикатов в РФ", - говорится в сообщении.Среди участников также известный производитель меда и полезных сладостей на основе меда "Биолоджик", агрохолдинг "КОМОС ГРУПП", производитель фруктово-ягодных продуктов "Карельское лето" и компания "ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО", которая представит китайским партнерам протеиновое мороженое.В открытии экспозиции приняли участие директор департамента Евразии министерства коммерции КНР господин Лю Сюэ Сун, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.Продукты и решения Made in Russia можно найти в пяти павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги".Российская косметическая продукция представлена компаниями "Красота и здоровье" и их лечебной косметикой "Лошадиная сила", и Splat Global - производителем широчайшей линейки средств для здоровья и ухода за полостью рта и тела.Отечественные производители познакомят гостей выставки с медицинской продукцией и бытовой химией, покажут сувенирные изделия. Посетители также увидят высокотехнологичные решения для промышленности и оценят российские IT-разработки. Так, свои решения представила государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". Также на CIIE приехали экспортеры услуг - логистические компании."В 2023 году на CIIE наши компании провели более 500 встреч с потенциальными партнерами, их экспортный потенциал достиг 10 млрд рублей. В результате были подписаны соглашения о поставках и сотрудничестве на общую сумму порядка 6,2 млрд рублей. В этом году у нас в планах уже более 700 встреч. Уверены, они пройдут так же эффективно", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Участие в зарубежных выставках в рамках коллективных экспозиций под национальным брендом Made in Russia - одна из наиболее востребованных государственных мер поддержки экспорта. Узнать больше и подобрать мероприятия для себя бизнес может на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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экономика, россия, китай, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, алексей груздев
Экономика, Россия, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Алексей Груздев

Российские компании представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае

© Фото : пресс-служба РЭЦПочти 100 российских компаний представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае
Почти 100 российских компаний представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Почти 100 российских компаний представят бренд Made in Russia на CIIE в Китае
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Продукцию под национальным брендом Made in Russia на открывшейся во вторник Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае (CIIE) представляют 97 компаний из 38 регионов РФ при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Из 97 компаний 69 представляют агропромышленный комплекс. Среди них представлены такие гиганты, как холдинги "Мираторг", "Балтика", "Объединенные пивоварни", а также "Объединенные кондитеры", чей шоколад "Алёнка" стал визитной карточкой России в Китае. Гости выставки также могут попробовать русские блинчики от Щелковского МПК - одного из ведущих производителей замороженных полуфабрикатов в РФ", - говорится в сообщении.
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Среди участников также известный производитель меда и полезных сладостей на основе меда "Биолоджик", агрохолдинг "КОМОС ГРУПП", производитель фруктово-ягодных продуктов "Карельское лето" и компания "ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО", которая представит китайским партнерам протеиновое мороженое.
В открытии экспозиции приняли участие директор департамента Евразии министерства коммерции КНР господин Лю Сюэ Сун, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
Продукты и решения Made in Russia можно найти в пяти павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги".
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Российская косметическая продукция представлена компаниями "Красота и здоровье" и их лечебной косметикой "Лошадиная сила", и Splat Global - производителем широчайшей линейки средств для здоровья и ухода за полостью рта и тела.
Отечественные производители познакомят гостей выставки с медицинской продукцией и бытовой химией, покажут сувенирные изделия. Посетители также увидят высокотехнологичные решения для промышленности и оценят российские IT-разработки. Так, свои решения представила государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". Также на CIIE приехали экспортеры услуг - логистические компании.
"В 2023 году на CIIE наши компании провели более 500 встреч с потенциальными партнерами, их экспортный потенциал достиг 10 млрд рублей. В результате были подписаны соглашения о поставках и сотрудничестве на общую сумму порядка 6,2 млрд рублей. В этом году у нас в планах уже более 700 встреч. Уверены, они пройдут так же эффективно", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Участие в зарубежных выставках в рамках коллективных экспозиций под национальным брендом Made in Russia - одна из наиболее востребованных государственных мер поддержки экспорта. Узнать больше и подобрать мероприятия для себя бизнес может на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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