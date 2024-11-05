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Разведчики "Днепра" работают в мастерской БПЛА в свой праздник - РИА Новости, 05.11.2024
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05:07 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/razvedchiki-1981862837.html
Разведчики "Днепра" работают в мастерской БПЛА в свой праздник
Разведчики "Днепра" работают в мастерской БПЛА в свой праздник - РИА Новости, 05.11.2024
Разведчики "Днепра" работают в мастерской БПЛА в свой праздник
Военные разведчики 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают работать в собственной мастерской беспилотных летательных аппаратов в свой... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T05:07
2024-11-05T05:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военные разведчики 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают работать в собственной мастерской беспилотных летательных аппаратов в свой профессиональный праздник: здесь они могут починить разбитый дрон, собрать новый или, при необходимости, перепрограммировать трофейный вражеский беспилотник, который по возможности восстанавливают или разбирают на запчасти, сообщили в Минобороны РФ. День военного разведчика отмечается в России во вторник. "Военные разведчики 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в свой профессиональный праздник продемонстрировали собственную мастерскую беспилотных летательных аппаратов. В мастерской разведчиков есть все необходимое для обслуживания БПЛА: инструменты, расходники и даже 3D-принтеры. Могут починить разбитый дрон, собрать новый, а при необходимости - перепрограммировать трофейный вражеский. Российские бойцы восстанавливают трофейные дроны по возможности. Если это в их силах, то до полного применения, если нет способов восстановить, то разбирают на запчасти", - говорится в сообщении. В ходе своей ежедневной деятельности российские разведчики успешно противостоят попыткам противника вести воздушную разведку. ВСУ активно применяют беспилотники, однако системы радиоэлектронной борьбы эффективно глушат их, что приводит к потере управления и падению БПЛА противника. Командир взвода БПЛА с позывным "Урал" рассказал, что в ходе недавней работы разведчиками был подавлен БПЛА натовского образца, который было решено уничтожить с помощью сбросов, так как конструкция дрона вызвала подозрение. Оказалось, что противник замаскировал боевой дрон под обычный разведчик. Отмечается, что в современных реалиях боевые действия значительно отличаются от прежних. Новые технологии, в том числе дроны, делают разведку более оперативной и точной. Они позволяют сохранить жизни разведчиков, так как им нет необходимости приближаться к врагу. Оператору беспилотника достаточно поднять его на определенную высоту, чтобы транслировать происходящее непосредственно в командный пункт.
https://ria.ru/20241105/pozdravlenie-1981853744.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Разведчики "Днепра" работают в мастерской БПЛА в свой праздник

Разведчики "Днепра" продолжают работу в мастерской в профессиональный праздник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военные разведчики 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают работать в собственной мастерской беспилотных летательных аппаратов в свой профессиональный праздник: здесь они могут починить разбитый дрон, собрать новый или, при необходимости, перепрограммировать трофейный вражеский беспилотник, который по возможности восстанавливают или разбирают на запчасти, сообщили в Минобороны РФ.
День военного разведчика отмечается в России во вторник.
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"Военные разведчики 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в свой профессиональный праздник продемонстрировали собственную мастерскую беспилотных летательных аппаратов. В мастерской разведчиков есть все необходимое для обслуживания БПЛА: инструменты, расходники и даже 3D-принтеры. Могут починить разбитый дрон, собрать новый, а при необходимости - перепрограммировать трофейный вражеский. Российские бойцы восстанавливают трофейные дроны по возможности. Если это в их силах, то до полного применения, если нет способов восстановить, то разбирают на запчасти", - говорится в сообщении.
В ходе своей ежедневной деятельности российские разведчики успешно противостоят попыткам противника вести воздушную разведку. ВСУ активно применяют беспилотники, однако системы радиоэлектронной борьбы эффективно глушат их, что приводит к потере управления и падению БПЛА противника. Командир взвода БПЛА с позывным "Урал" рассказал, что в ходе недавней работы разведчиками был подавлен БПЛА натовского образца, который было решено уничтожить с помощью сбросов, так как конструкция дрона вызвала подозрение. Оказалось, что противник замаскировал боевой дрон под обычный разведчик.
Отмечается, что в современных реалиях боевые действия значительно отличаются от прежних. Новые технологии, в том числе дроны, делают разведку более оперативной и точной. Они позволяют сохранить жизни разведчиков, так как им нет необходимости приближаться к врагу. Оператору беспилотника достаточно поднять его на определенную высоту, чтобы транслировать происходящее непосредственно в командный пункт.
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