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Кобзев подписал распоряжение о присвоение знака "Материнская слава" - РИА Новости, 05.11.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
15:10 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/rasporyazhenie-1981952498.html
Кобзев подписал распоряжение о присвоение знака "Материнская слава"
Кобзев подписал распоряжение о присвоение знака "Материнская слава" - РИА Новости, 05.11.2024
Кобзев подписал распоряжение о присвоение знака "Материнская слава"
Двадцать две многодетные матери получат в Приангарье в 2024 году почетный знак "Материнская слава" по распоряжению губернатора, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:10
2024-11-05T15:10
иркутская область
игорь кобзев
россия
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ИРКУТСК, 5 ноя - РИА Новости. Двадцать две многодетные матери получат в Приангарье в 2024 году почетный знак "Материнская слава" по распоряжению губернатора, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В 2024 году в Иркутской области почетным знаком "Материнская слава" наградят 22 многодетные женщины. Распоряжение о награждении подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, развитие института материнства и детства, повышение рождаемости, укрепление семьи – абсолютный приоритет государственной политики России. Почетный знак "Материнская слава" был учрежден в регионе в 2008 году. За это время его удостоены 236 многодетных женщин. В этом году документы на участие в конкурсе на присвоение почетного знака представили 78 многодетных матерей, 22 из них, набравшие наибольшее количество баллов, получат награду. Торжественное вручение запланировано на 22 ноября. Почетным знаком "Материнская слава" в регионе награждаются женщины, проживающие на территории Иркутской области не менее пяти лет, родившие и достойно воспитывающие четырех и более детей, при достижении четвертым ребенком возраста восемь лет. При награждении почетным знаком также учитываются дети усыновленные или находящиеся под опекой и попечительством многодетной матери не менее пяти лет. К знаку прилагается удостоверение, а также установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241102/nizhneudinsk-1981539510.html
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игорь кобзев, россия
Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия

Кобзев подписал распоряжение о присвоение знака "Материнская слава"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 5 ноя - РИА Новости. Двадцать две многодетные матери получат в Приангарье в 2024 году почетный знак "Материнская слава" по распоряжению губернатора, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"В 2024 году в Иркутской области почетным знаком "Материнская слава" наградят 22 многодетные женщины. Распоряжение о награждении подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.
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По словам Игоря Кобзева, развитие института материнства и детства, повышение рождаемости, укрепление семьи – абсолютный приоритет государственной политики России. Почетный знак "Материнская слава" был учрежден в регионе в 2008 году. За это время его удостоены 236 многодетных женщин. В этом году документы на участие в конкурсе на присвоение почетного знака представили 78 многодетных матерей, 22 из них, набравшие наибольшее количество баллов, получат награду. Торжественное вручение запланировано на 22 ноября.
Почетным знаком "Материнская слава" в регионе награждаются женщины, проживающие на территории Иркутской области не менее пяти лет, родившие и достойно воспитывающие четырех и более детей, при достижении четвертым ребенком возраста восемь лет. При награждении почетным знаком также учитываются дети усыновленные или находящиеся под опекой и попечительством многодетной матери не менее пяти лет. К знаку прилагается удостоверение, а также установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.
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