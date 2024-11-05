https://ria.ru/20241105/rasporyazhenie-1981952498.html

Кобзев подписал распоряжение о присвоение знака "Материнская слава"

Кобзев подписал распоряжение о присвоение знака "Материнская слава" - РИА Новости, 05.11.2024

Кобзев подписал распоряжение о присвоение знака "Материнская слава"

Двадцать две многодетные матери получат в Приангарье в 2024 году почетный знак "Материнская слава" по распоряжению губернатора, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:10

2024-11-05T15:10

2024-11-05T15:10

иркутская область

игорь кобзев

россия

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ИРКУТСК, 5 ноя - РИА Новости. Двадцать две многодетные матери получат в Приангарье в 2024 году почетный знак "Материнская слава" по распоряжению губернатора, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В 2024 году в Иркутской области почетным знаком "Материнская слава" наградят 22 многодетные женщины. Распоряжение о награждении подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, развитие института материнства и детства, повышение рождаемости, укрепление семьи – абсолютный приоритет государственной политики России. Почетный знак "Материнская слава" был учрежден в регионе в 2008 году. За это время его удостоены 236 многодетных женщин. В этом году документы на участие в конкурсе на присвоение почетного знака представили 78 многодетных матерей, 22 из них, набравшие наибольшее количество баллов, получат награду. Торжественное вручение запланировано на 22 ноября. Почетным знаком "Материнская слава" в регионе награждаются женщины, проживающие на территории Иркутской области не менее пяти лет, родившие и достойно воспитывающие четырех и более детей, при достижении четвертым ребенком возраста восемь лет. При награждении почетным знаком также учитываются дети усыновленные или находящиеся под опекой и попечительством многодетной матери не менее пяти лет. К знаку прилагается удостоверение, а также установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241102/nizhneudinsk-1981539510.html

https://realty.ria.ru/20241021/oteli-1979151838.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, россия