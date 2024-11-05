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Расчет БПЛА уничтожил группу украинских военных близ Работино - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 05.11.2024 (обновлено: 17:01 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/raschet-1981959287.html
Расчет БПЛА уничтожил группу украинских военных близ Работино
Расчет БПЛА уничтожил группу украинских военных близ Работино - РИА Новости, 05.11.2024
Расчет БПЛА уничтожил группу украинских военных близ Работино
Расчет БПЛА гвардейского мотострелкового соединения уничтожил в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении группу украинских военных,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:43
2024-11-05T17:01
специальная военная операция на украине
работино
вооруженные силы украины
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 5 ноя – РИА Новости. Расчет БПЛА гвардейского мотострелкового соединения уничтожил в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении группу украинских военных, пытавшихся скрытно занять позиции на линии соприкосновения, а оператор FPV-дрона сбил коптер ВСУ "Баба-Яга", рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Вохан" "В ходе выполнения боевой задачи в районе Работино наш расчет обнаружил группу противника, которая пыталась скрытно занять позиции в одной из лесополос. В этом же квадрате был обнаружен БПЛА "Баба-Яга". Было принято решение ликвидировать беспилотник и группу противника. БПЛА оператор догнал и сбил "тараном", группа была атакована и уничтожена. Пытались спрятаться, но безуспешно. Задача выполнена", - рассказал "Вохан". Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
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Уничтожение отряда ВСУ и беспилотника "Баба-Яга" на Запорожском направлении
Кадры уничтожения отряда ВСУ и беспилотника "Баба-Яга" на запорожском направлении силами одного расчета. Как рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Вохан", противник пытался спрятаться, но безуспешно.
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работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет БПЛА уничтожил группу украинских военных близ Работино

Расчет БПЛА уничтожил группу украинских военных и дрон "Баба-Яга" у Работино

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 5 ноя – РИА Новости. Расчет БПЛА гвардейского мотострелкового соединения уничтожил в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении группу украинских военных, пытавшихся скрытно занять позиции на линии соприкосновения, а оператор FPV-дрона сбил коптер ВСУ "Баба-Яга", рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Вохан"
"В ходе выполнения боевой задачи в районе Работино наш расчет обнаружил группу противника, которая пыталась скрытно занять позиции в одной из лесополос. В этом же квадрате был обнаружен БПЛА "Баба-Яга". Было принято решение ликвидировать беспилотник и группу противника. БПЛА оператор догнал и сбил "тараном", группа была атакована и уничтожена. Пытались спрятаться, но безуспешно. Задача выполнена", - рассказал "Вохан".
Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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