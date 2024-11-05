https://ria.ru/20241105/pvo-1981956481.html
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 05.11.2024
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:30
2024-11-05T15:30
2024-11-05T15:34
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981932905.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Смирнов: ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью