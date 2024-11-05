https://ria.ru/20241105/pvo-1981956481.html

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 05.11.2024

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:30

2024-11-05T15:30

2024-11-05T15:34

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.

https://ria.ru/20241105/minoborony-1981932905.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность