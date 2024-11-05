https://ria.ru/20241105/putin-1982020159.html

Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО

Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО - РИА Новости, 05.11.2024

Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО

Президент России Владимир Путин заверил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк, которой предложил возглавить Еврейскую... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:35

2024-11-05T19:35

2024-11-05T19:59

россия

еврейская автономная область

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк, которой предложил возглавить Еврейскую автономную область, что она может рассчитывать на его поддержку. "Я хочу вам пожелать всего самого доброго, можете рассчитывать всегда на помощь и поддержку правительства РФ и, разумеется, на мою поддержу", - сказал президент на встрече с ней.

https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html

россия

еврейская автономная область

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россия, еврейская автономная область, владимир путин