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Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО - РИА Новости, 05.11.2024
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19:35 05.11.2024 (обновлено: 19:59 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1982020159.html
Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО
Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО - РИА Новости, 05.11.2024
Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО
Президент России Владимир Путин заверил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк, которой предложил возглавить Еврейскую... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:35
2024-11-05T19:59
россия
еврейская автономная область
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк, которой предложил возглавить Еврейскую автономную область, что она может рассчитывать на его поддержку. "Я хочу вам пожелать всего самого доброго, можете рассчитывать всегда на помощь и поддержку правительства РФ и, разумеется, на мою поддержу", - сказал президент на встрече с ней.
https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html
россия
еврейская автономная область
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россия, еврейская автономная область, владимир путин
Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин
Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО

Путин заверил врио главы ЕАО Костюк, что она может рассчитывать на его поддержку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк, которой предложил возглавить Еврейскую автономную область, что она может рассчитывать на его поддержку.
"Я хочу вам пожелать всего самого доброго, можете рассчитывать всегда на помощь и поддержку правительства РФ и, разумеется, на мою поддержу", - сказал президент на встрече с ней.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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РоссияЕврейская автономная областьВладимир Путин
 
 
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