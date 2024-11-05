https://ria.ru/20241105/putin-1982020159.html
Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО
Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО - РИА Новости, 05.11.2024
Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО
Президент России Владимир Путин заверил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк, которой предложил возглавить Еврейскую... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:35
2024-11-05T19:35
2024-11-05T19:59
россия
еврейская автономная область
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил главу управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марию Костюк, которой предложил возглавить Еврейскую автономную область, что она может рассчитывать на его поддержку. "Я хочу вам пожелать всего самого доброго, можете рассчитывать всегда на помощь и поддержку правительства РФ и, разумеется, на мою поддержу", - сказал президент на встрече с ней.
https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html
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россия, еврейская автономная область, владимир путин
Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин
Путин пообещал Костюк поддержку на должности врио главы Еврейской АО
Путин заверил врио главы ЕАО Костюк, что она может рассчитывать на его поддержку