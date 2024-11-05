https://ria.ru/20241105/putin-1981993120.html

Путин назвал русский язык живым организмом

Путин назвал русский язык живым организмом - РИА Новости, 05.11.2024

Путин назвал русский язык живым организмом

Русский язык является живым организмом, он развивается по мере того, как меняется мир, в этом нет ничего страшного, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:24

2024-11-05T17:24

2024-11-05T17:38

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русский язык является живым организмом, он развивается по мере того, как меняется мир, в этом нет ничего страшного, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, что с русским языком ничего страшного не происходит. Конечно, это живой организм, он развивается по мере того, как жизнь идет вперед, появляются новые понятия, которые раньше невозможно было никак сформулировать, потому что их, таких явлений, просто не было в жизни нашей, в науке, в технике, в технологиях. Они появляются, и новые вещи надо как-то обозначать. И то, что они появились где-то в других странах первоначально, и соответствующие образы языковые были созданы… Так это все и внедряется. Здесь тоже, по-моему, ничего страшного нет", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/putin-1981975920.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия