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Путин назвал русский язык живым организмом - РИА Новости, 05.11.2024
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17:24 05.11.2024 (обновлено: 17:38 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981993120.html
Путин назвал русский язык живым организмом
Путин назвал русский язык живым организмом - РИА Новости, 05.11.2024
Путин назвал русский язык живым организмом
Русский язык является живым организмом, он развивается по мере того, как меняется мир, в этом нет ничего страшного, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:24
2024-11-05T17:38
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русский язык является живым организмом, он развивается по мере того, как меняется мир, в этом нет ничего страшного, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, что с русским языком ничего страшного не происходит. Конечно, это живой организм, он развивается по мере того, как жизнь идет вперед, появляются новые понятия, которые раньше невозможно было никак сформулировать, потому что их, таких явлений, просто не было в жизни нашей, в науке, в технике, в технологиях. Они появляются, и новые вещи надо как-то обозначать. И то, что они появились где-то в других странах первоначально, и соответствующие образы языковые были созданы… Так это все и внедряется. Здесь тоже, по-моему, ничего страшного нет", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин назвал русский язык живым организмом

Путин: русский язык — живой организм, он меняется, в этом нет ничего страшного

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русский язык является живым организмом, он развивается по мере того, как меняется мир, в этом нет ничего страшного, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается того, что с русским языком ничего страшного не происходит. Конечно, это живой организм, он развивается по мере того, как жизнь идет вперед, появляются новые понятия, которые раньше невозможно было никак сформулировать, потому что их, таких явлений, просто не было в жизни нашей, в науке, в технике, в технологиях. Они появляются, и новые вещи надо как-то обозначать. И то, что они появились где-то в других странах первоначально, и соответствующие образы языковые были созданы… Так это все и внедряется. Здесь тоже, по-моему, ничего страшного нет", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
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