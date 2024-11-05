Путин назвал русский язык живым организмом
Путин: русский язык — живой организм, он меняется, в этом нет ничего страшного
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русский язык является живым организмом, он развивается по мере того, как меняется мир, в этом нет ничего страшного, заявил президент России Владимир Путин.
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"Что касается того, что с русским языком ничего страшного не происходит. Конечно, это живой организм, он развивается по мере того, как жизнь идет вперед, появляются новые понятия, которые раньше невозможно было никак сформулировать, потому что их, таких явлений, просто не было в жизни нашей, в науке, в технике, в технологиях. Они появляются, и новые вещи надо как-то обозначать. И то, что они появились где-то в других странах первоначально, и соответствующие образы языковые были созданы… Так это все и внедряется. Здесь тоже, по-моему, ничего страшного нет", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.