https://ria.ru/20241105/putin-1981975920.html
Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом
Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил более системно выстраивать работу российских культурно-просветительских центров за рубежом. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:50
2024-11-05T16:50
2024-11-05T16:50
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил более системно выстраивать работу российских культурно-просветительских центров за рубежом. "Просил бы членов нашего совета вместе с министерством иностранных дел проанализировать деятельность этих организаций (российских культурно-просветительских центров за рубежом - ред.) и помочь выстроить их работу более системно, качественно, с учётом долгосрочных интересов России в наших планах по расширению международного сотрудничества со странами мирового большинства", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981975779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом
Путин поручил более системно выстраивать работу культурных центров за рубежом