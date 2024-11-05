https://ria.ru/20241105/putin-1981975920.html

Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом

Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил более системно выстраивать работу российских культурно-просветительских центров за рубежом. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:50

2024-11-05T16:50

2024-11-05T16:50

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил более системно выстраивать работу российских культурно-просветительских центров за рубежом. "Просил бы членов нашего совета вместе с министерством иностранных дел проанализировать деятельность этих организаций (российских культурно-просветительских центров за рубежом - ред.) и помочь выстроить их работу более системно, качественно, с учётом долгосрочных интересов России в наших планах по расширению международного сотрудничества со странами мирового большинства", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/putin-1981975779.html

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россия, владимир путин, общество