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Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом - РИА Новости, 05.11.2024
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16:50 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/putin-1981975920.html
Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом
Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил более системно выстраивать работу российских культурно-просветительских центров за рубежом. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:50
2024-11-05T16:50
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил более системно выстраивать работу российских культурно-просветительских центров за рубежом. "Просил бы членов нашего совета вместе с министерством иностранных дел проанализировать деятельность этих организаций (российских культурно-просветительских центров за рубежом - ред.) и помочь выстроить их работу более системно, качественно, с учётом долгосрочных интересов России в наших планах по расширению международного сотрудничества со странами мирового большинства", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/putin-1981975779.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил системно выстраивать работу культурных центров за рубежом

Путин поручил более системно выстраивать работу культурных центров за рубежом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил более системно выстраивать работу российских культурно-просветительских центров за рубежом.
"Просил бы членов нашего совета вместе с министерством иностранных дел проанализировать деятельность этих организаций (российских культурно-просветительских центров за рубежом - ред.) и помочь выстроить их работу более системно, качественно, с учётом долгосрочных интересов России в наших планах по расширению международного сотрудничества со странами мирового большинства", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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