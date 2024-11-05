https://ria.ru/20241105/putin-1981975779.html
Путин призвал создавать проекты по русской словесности
Путин призвал создавать проекты по русской словесности - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал создавать проекты по русской словесности
Проекты, посвященные деятелям русской словесности, должны проводиться на постоянной основе, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:49
2024-11-05T16:49
2024-11-05T16:49
россия
владимир путин
александр пушкин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_0248303612a6d56414236ab97023299a.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проекты, посвященные деятелям русской словесности, должны проводиться на постоянной основе, сообщил президент России Владимир Путин. В ходе выступления в рамках совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент отметил, что в этом году по случаю 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина состоялось много ярких форумов, акций, программ. "Убежден, что проекты, посвященные творчеству гениев отечественной словесности, должны проводиться на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_447d204ba9b884a0051ddaa74f9f75cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр пушкин, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Пушкин, Общество
Путин призвал создавать проекты по русской словесности
Путин призвал проводить проекты по русской словесности на постоянной основе