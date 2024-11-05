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Путин призвал создавать проекты по русской словесности - РИА Новости, 05.11.2024
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16:49 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/putin-1981975779.html
Путин призвал создавать проекты по русской словесности
Путин призвал создавать проекты по русской словесности - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал создавать проекты по русской словесности
Проекты, посвященные деятелям русской словесности, должны проводиться на постоянной основе, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:49
2024-11-05T16:49
россия
владимир путин
александр пушкин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проекты, посвященные деятелям русской словесности, должны проводиться на постоянной основе, сообщил президент России Владимир Путин. В ходе выступления в рамках совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент отметил, что в этом году по случаю 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина состоялось много ярких форумов, акций, программ. "Убежден, что проекты, посвященные творчеству гениев отечественной словесности, должны проводиться на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html
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россия, владимир путин, александр пушкин, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Пушкин, Общество
Путин призвал создавать проекты по русской словесности

Путин призвал проводить проекты по русской словесности на постоянной основе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проекты, посвященные деятелям русской словесности, должны проводиться на постоянной основе, сообщил президент России Владимир Путин.
В ходе выступления в рамках совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент отметил, что в этом году по случаю 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина состоялось много ярких форумов, акций, программ.
"Убежден, что проекты, посвященные творчеству гениев отечественной словесности, должны проводиться на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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