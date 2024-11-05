https://ria.ru/20241105/putin-1981975779.html

Путин призвал создавать проекты по русской словесности

Путин призвал создавать проекты по русской словесности - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал создавать проекты по русской словесности

Проекты, посвященные деятелям русской словесности, должны проводиться на постоянной основе, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:49

2024-11-05T16:49

2024-11-05T16:49

россия

владимир путин

александр пушкин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проекты, посвященные деятелям русской словесности, должны проводиться на постоянной основе, сообщил президент России Владимир Путин. В ходе выступления в рамках совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент отметил, что в этом году по случаю 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина состоялось много ярких форумов, акций, программ. "Убежден, что проекты, посвященные творчеству гениев отечественной словесности, должны проводиться на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html

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россия, владимир путин, александр пушкин, общество