https://ria.ru/20241105/putin-1981975310.html

Путин поручил создать условия для изучения русского языка в новых регионах

Путин поручил создать условия для изучения русского языка в новых регионах - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поручил создать условия для изучения русского языка в новых регионах

Поддержка русского языка в новых регионах РФ должна быть мягкой и естественной, необходимо создать условия для его изучения, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:48

2024-11-05T16:48

2024-11-05T17:00

владимир путин

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддержка русского языка в новых регионах РФ должна быть мягкой и естественной, необходимо создать условия для его изучения, заявил президент России Владимир Путин.Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская."Сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, не нужно повторять ошибок прошлого. Наша политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни. Уверен, что жизнь расставит все по своим местам. Наша задача – создать для людей все необходимые условия для изучения русского языка. Жизнь в составе Российской Федерации все расставит по своим местам. Это естественная потребность для человека, живущего в России – изучать, любить государствообразующий язык", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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владимир путин, общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область