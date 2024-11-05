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Путин поручил создать условия для изучения русского языка в новых регионах - РИА Новости, 05.11.2024
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16:48 05.11.2024 (обновлено: 17:00 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981975310.html
Путин поручил создать условия для изучения русского языка в новых регионах
Путин поручил создать условия для изучения русского языка в новых регионах - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поручил создать условия для изучения русского языка в новых регионах
Поддержка русского языка в новых регионах РФ должна быть мягкой и естественной, необходимо создать условия для его изучения, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:48
2024-11-05T17:00
владимир путин
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддержка русского языка в новых регионах РФ должна быть мягкой и естественной, необходимо создать условия для его изучения, заявил президент России Владимир Путин.Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская."Сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, не нужно повторять ошибок прошлого. Наша политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни. Уверен, что жизнь расставит все по своим местам. Наша задача – создать для людей все необходимые условия для изучения русского языка. Жизнь в составе Российской Федерации все расставит по своим местам. Это естественная потребность для человека, живущего в России – изучать, любить государствообразующий язык", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241105/putin-1981976219.html
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владимир путин, общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Владимир Путин, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Путин поручил создать условия для изучения русского языка в новых регионах

Путин: поддержка русского языка в новых регионах должна быть естественной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поддержка русского языка в новых регионах РФ должна быть мягкой и естественной, необходимо создать условия для его изучения, заявил президент России Владимир Путин.
Президент во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого совета является Елена Ямпольская.
"Сейчас, когда больше внимания уделяется русскому языку, не нужно повторять ошибок прошлого. Наша политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни. Уверен, что жизнь расставит все по своим местам. Наша задача – создать для людей все необходимые условия для изучения русского языка. Жизнь в составе Российской Федерации все расставит по своим местам. Это естественная потребность для человека, живущего в России – изучать, любить государствообразующий язык", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин призвал избегать навязывания русского языка при его продвижении
Вчера, 16:51
 
Владимир ПутинОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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