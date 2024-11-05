https://ria.ru/20241105/putin-1981975175.html
Путин призвал сделать школьные библиотеки точкой притяжения для детей
Путин призвал сделать школьные библиотеки точкой притяжения для детей - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал сделать школьные библиотеки точкой притяжения для детей
Школьные библиотеки должны стать точкой притяжения и пространством знаний для детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:49
2024-11-05T16:49
2024-11-05T17:31
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Школьные библиотеки должны стать точкой притяжения и пространством знаний для детей, заявил президент России Владимир Путин. "Особого внимания требуют и школьные библиотеки. Уверен, их место в современной системе образования может быть гораздо более значимым: они должны стать для ребят точкой притяжения, пространством знаний, а педагоги-библиотекари - авторитетными знающими наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Президент России добавил, что педагоги-библиотекари также могут вести программы дополнительного образования, стать организаторами мероприятий, связанных с актуальными событиями и памятными датами.
https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин призвал сделать школьные библиотеки точкой притяжения для детей
Путин: школьные библиотеки должны стать точкой притяжения и пространством знаний