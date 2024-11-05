https://ria.ru/20241105/putin-1981972841.html

Путин предложил создать центры русского языка в новых регионах

Путин предложил создать центры русского языка в новых регионах - РИА Новости, 05.11.2024

Путин предложил создать центры русского языка в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин предложил создать на базе библиотек в новых регионах РФ центры популяризации русского языка и произведений великих отечественных... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:37

2024-11-05T16:37

2024-11-05T16:37

россия

херсонская область

запорожье

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать на базе библиотек в новых регионах РФ центры популяризации русского языка и произведений великих отечественных литераторов. "Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Он отметил, что важно познавать язык и культуру русской речи ещё в малом возрасте в семье. Детская книга помогает приобщить ребёнка к чтению в российских традициях.

https://ria.ru/20240822/sovet-1967903680.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , запорожье, владимир путин