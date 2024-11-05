https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html

Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев

Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев - РИА Новости, 05.11.2024

Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:34

2024-11-05T16:34

2024-11-05T16:46

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их трудоустройстве."Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Глава государства уточнил, что также необходимо выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком."Прошу коллег представить соответствующее предложение", - добавил он.

https://ria.ru/20241105/putin-1981968098.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество