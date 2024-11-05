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Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев - РИА Новости, 05.11.2024
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16:34 05.11.2024 (обновлено: 16:46 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html
Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев
Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев - РИА Новости, 05.11.2024
Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:34
2024-11-05T16:46
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их трудоустройстве."Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Глава государства уточнил, что также необходимо выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком."Прошу коллег представить соответствующее предложение", - добавил он.
https://ria.ru/20241105/putin-1981968098.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин дал поручения по определению уровня владения русским для иностранцев

Путин: необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их трудоустройстве.
«
"Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения", - сказал Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Глава государства уточнил, что также необходимо выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.
"Прошу коллег представить соответствующее предложение", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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