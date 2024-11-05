https://ria.ru/20241105/putin-1981966578.html

Путин призвал поддержать авторов, затрагивающих темы сегодняшнего дня

Путин призвал поддержать авторов, затрагивающих темы сегодняшнего дня - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал поддержать авторов, затрагивающих темы сегодняшнего дня

Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать талантливых современных авторов, которые обращаются к актуальным темам сегодняшнего дня. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:20

2024-11-05T16:20

2024-11-05T16:37

владимир путин

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать талантливых современных авторов, которые обращаются к актуальным темам сегодняшнего дня.Он отметил, что для воспитания подрастающего поколения важна не только литературная классика: в наши дни создается немало произведений, сочетающих высокую художественную ценность и гражданскую позицию."Надо поддерживать талантливых авторов, которые в своем творчестве обращаются к событиям нашего времени и к его подлинным героям. Нужно помогать их произведениям обрести своего читателя, причем и на родине, и за рубежом", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/yazyk-1981968203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, россия