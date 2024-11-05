https://ria.ru/20241105/putin-1981966578.html
Путин призвал поддержать авторов, затрагивающих темы сегодняшнего дня
Путин призвал поддержать авторов, затрагивающих темы сегодняшнего дня - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал поддержать авторов, затрагивающих темы сегодняшнего дня
Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать талантливых современных авторов, которые обращаются к актуальным темам сегодняшнего дня. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:20
2024-11-05T16:20
2024-11-05T16:37
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать талантливых современных авторов, которые обращаются к актуальным темам сегодняшнего дня.Он отметил, что для воспитания подрастающего поколения важна не только литературная классика: в наши дни создается немало произведений, сочетающих высокую художественную ценность и гражданскую позицию."Надо поддерживать талантливых авторов, которые в своем творчестве обращаются к событиям нашего времени и к его подлинным героям. Нужно помогать их произведениям обрести своего читателя, причем и на родине, и за рубежом", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал поддержать авторов, затрагивающих темы сегодняшнего дня
Путин призвал поддержать авторов, затрагивающих актуальные темы сегодняшнего дня
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать талантливых современных авторов, которые обращаются к актуальным темам сегодняшнего дня.
Он отметил, что для воспитания подрастающего поколения важна не только литературная классика: в наши дни создается немало произведений, сочетающих высокую художественную ценность и гражданскую позицию.
"Надо поддерживать талантливых авторов, которые в своем творчестве обращаются к событиям нашего времени и к его подлинным героям. Нужно помогать их произведениям обрести своего читателя, причем и на родине, и за рубежом", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.