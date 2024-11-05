https://ria.ru/20241105/putin-1981938700.html

Россия будет поощрять контакты с дружественными странами, заявил Путин

Россия будет поощрять контакты с дружественными странами, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024

Россия будет поощрять контакты с дружественными странами, заявил Путин

Россия будет и далее поощрять развитие двусторонних контактов с дружественными странами в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:36

2024-11-05T14:36

2024-11-05T14:36

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия будет и далее поощрять развитие двусторонних контактов с дружественными странами в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования, заявил президент России Владимир Путин. "В этом зале и послы дружественных, настроенных на взаимодействие с нами Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Индии, Аргентины, Кении, Лаоса, Эфиопии, Нигера и Зимбабве. Сотрудничество России с этими странами носит многоплановый, взаимовыгодный, по-настоящему партнерский характер, строится на основе уважения суверенных интересов друг друга. Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двусторонних контактов в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

https://ria.ru/20241105/peskov-1981935732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире