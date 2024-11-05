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Россия будет поощрять контакты с дружественными странами, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
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14:36 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/putin-1981938700.html
Россия будет поощрять контакты с дружественными странами, заявил Путин
Россия будет поощрять контакты с дружественными странами, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Россия будет поощрять контакты с дружественными странами, заявил Путин
Россия будет и далее поощрять развитие двусторонних контактов с дружественными странами в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:36
2024-11-05T14:36
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия будет и далее поощрять развитие двусторонних контактов с дружественными странами в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования, заявил президент России Владимир Путин. "В этом зале и послы дружественных, настроенных на взаимодействие с нами Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Индии, Аргентины, Кении, Лаоса, Эфиопии, Нигера и Зимбабве. Сотрудничество России с этими странами носит многоплановый, взаимовыгодный, по-настоящему партнерский характер, строится на основе уважения суверенных интересов друг друга. Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двусторонних контактов в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия будет поощрять контакты с дружественными странами, заявил Путин

Путин: Россия продолжит поощрять развитие контактов с дружественными странами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия будет и далее поощрять развитие двусторонних контактов с дружественными странами в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования, заявил президент России Владимир Путин.
"В этом зале и послы дружественных, настроенных на взаимодействие с нами Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Индии, Аргентины, Кении, Лаоса, Эфиопии, Нигера и Зимбабве. Сотрудничество России с этими странами носит многоплановый, взаимовыгодный, по-настоящему партнерский характер, строится на основе уважения суверенных интересов друг друга. Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двусторонних контактов в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Песков: Россия не разрывает отношения даже с недружественными странами
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