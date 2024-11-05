Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал новым послам успешной работы - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/putin-1981936953.html
Путин пожелал новым послам успешной работы
Путин пожелал новым послам успешной работы - РИА Новости, 05.11.2024
Путин пожелал новым послам успешной работы
Президент России Владимир Путин пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:30
2024-11-05T14:30
россия
израиль
индия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981920284_402:749:2712:2048_1920x0_80_0_0_f4fd399817272f0d534b727fc1370657.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы. Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле. "В завершение хотел бы пожелать всем вам успехов в вашей профессиональной деятельности, в выполнении столь важной дипломатической миссии. Надеюсь, что от пребывания и работы в России у вас останутся благоприятные впечатления. Я желаю вам всего самого доброго, благодарю вас за внимание, успешной работы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241105/putin-1981929008.html
россия
израиль
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981920284_614:598:2548:2048_1920x0_80_0_0_8ffe355a6dae9f9a653901579be57237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, индия, владимир путин
Россия, Израиль, Индия, Владимир Путин
Путин пожелал новым послам успешной работы

Путин пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы.
Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.
«
"В завершение хотел бы пожелать всем вам успехов в вашей профессиональной деятельности, в выполнении столь важной дипломатической миссии. Надеюсь, что от пребывания и работы в России у вас останутся благоприятные впечатления. Я желаю вам всего самого доброго, благодарю вас за внимание, успешной работы", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин пообещал содействие вновь прибывшим в Россию послам
Вчера, 13:58
 
РоссияИзраильИндияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала