Путин пожелал новым послам успешной работы
Путин пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы.
Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.
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"В завершение хотел бы пожелать всем вам успехов в вашей профессиональной деятельности, в выполнении столь важной дипломатической миссии. Надеюсь, что от пребывания и работы в России у вас останутся благоприятные впечатления. Я желаю вам всего самого доброго, благодарю вас за внимание, успешной работы", - сказал Путин.