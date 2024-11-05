https://ria.ru/20241105/putin-1981936953.html

Путин пожелал новым послам успешной работы

Путин пожелал новым послам успешной работы - РИА Новости, 05.11.2024

Путин пожелал новым послам успешной работы

Президент России Владимир Путин пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:30

2024-11-05T14:30

2024-11-05T14:30

россия

израиль

индия

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы. Глава российского государства во вторник впервые в 2024 году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них - представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле. "В завершение хотел бы пожелать всем вам успехов в вашей профессиональной деятельности, в выполнении столь важной дипломатической миссии. Надеюсь, что от пребывания и работы в России у вас останутся благоприятные впечатления. Я желаю вам всего самого доброго, благодарю вас за внимание, успешной работы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241105/putin-1981929008.html

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израиль

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Наталья Макарова

россия, израиль, индия, владимир путин