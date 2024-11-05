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Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы - РИА Новости, 05.11.2024
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14:05 05.11.2024 (обновлено: 14:13 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981931329.html
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы - РИА Новости, 05.11.2024
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы
Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения запланированных на январь 2025 года президентских выборов. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:05
2024-11-05T14:13
белоруссия
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения запланированных на январь 2025 года президентских выборов."Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамотОбращаясь к послу Белоруссии, Путин особо подчеркнул, что в последнее время братские российско-белорусские отношения приобрели действительно высокую динамику.
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белоруссия, владимир путин, россия, политика
Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы

Путин пожелал Белоруссии успешно провести выборы президента в январе 2025 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения запланированных на январь 2025 года президентских выборов.
«
"Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот
Обращаясь к послу Белоруссии, Путин особо подчеркнул, что в последнее время братские российско-белорусские отношения приобрели действительно высокую динамику.
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