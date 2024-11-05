https://ria.ru/20241105/putin-1981931329.html
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы - РИА Новости, 05.11.2024
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы
Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения запланированных на январь 2025 года президентских выборов. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:05
2024-11-05T14:05
2024-11-05T14:13
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения запланированных на январь 2025 года президентских выборов."Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамотОбращаясь к послу Белоруссии, Путин особо подчеркнул, что в последнее время братские российско-белорусские отношения приобрели действительно высокую динамику.
https://ria.ru/20241103/lukashenko-1981733012.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владимир путин, россия, политика
Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы
Путин пожелал Белоруссии успешно провести выборы президента в январе 2025 года