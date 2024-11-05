https://ria.ru/20241105/putin-1981931329.html

Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы

Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы - РИА Новости, 05.11.2024

Путин пожелал Белоруссии успешно провести президентские выборы

Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения запланированных на январь 2025 года президентских выборов. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:05

2024-11-05T14:05

2024-11-05T14:13

белоруссия

владимир путин

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591569228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e55d724c5ea08759a6d824324657f80.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения запланированных на январь 2025 года президентских выборов."Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамотОбращаясь к послу Белоруссии, Путин особо подчеркнул, что в последнее время братские российско-белорусские отношения приобрели действительно высокую динамику.

https://ria.ru/20241103/lukashenko-1981733012.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, владимир путин, россия, политика