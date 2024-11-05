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Путин: Москва продолжит шаги для нормализации отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 05.11.2024
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14:02 05.11.2024 (обновлено: 14:16 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981930234.html
Путин: Москва продолжит шаги для нормализации отношений Еревана и Баку
Путин: Москва продолжит шаги для нормализации отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 05.11.2024
Путин: Москва продолжит шаги для нормализации отношений Еревана и Баку
Россия продолжит делать все для нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:02
2024-11-05T14:16
азербайджан
владимир путин
армения
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия продолжит делать все для нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил глава государства Владимир Путин.Путин во вторник впервые в этом году принимает верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них представители ряда недружественных стран, а также Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле."Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей", - сказал президент.
https://ria.ru/20241105/putin-1981933394.html
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азербайджан, владимир путин, армения, москва, в мире
Азербайджан, Владимир Путин, Армения, Москва, В мире
Путин: Москва продолжит шаги для нормализации отношений Еревана и Баку

Путин: Москва продолжит делать все для нормализации отношений Еревана и Баку

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия продолжит делать все для нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин во вторник впервые в этом году принимает верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них представители ряда недружественных стран, а также Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Прошлая церемония прошла 4 декабря 2023 года в Кремле.
"Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей", - сказал президент.
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