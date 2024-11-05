https://ria.ru/20241105/putin-1981929546.html

Путин рассказал про развитие связей со странами Африки

Путин рассказал про развитие связей со странами Африки - РИА Новости, 05.11.2024

Путин рассказал про развитие связей со странами Африки

Связи России с Африканским континентом развиваются сегодня успешно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:00

2024-11-05T14:00

2024-11-05T14:12

африка

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Связи России с Африканским континентом развиваются сегодня успешно, заявил президент России Владимир Путин."Эти связи (между Россией и Африкой - ред.) сейчас, действительно, успешно развиваются, принося взаимную пользу всем нашим странам, содействуя экономическому и социальному росту, повышению благосостояния людей", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html

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африка, россия, владимир путин, в мире