https://ria.ru/20241105/putin-1981929546.html
Путин рассказал про развитие связей со странами Африки
Путин рассказал про развитие связей со странами Африки - РИА Новости, 05.11.2024
Путин рассказал про развитие связей со странами Африки
Связи России с Африканским континентом развиваются сегодня успешно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:00
2024-11-05T14:00
2024-11-05T14:12
африка
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Связи России с Африканским континентом развиваются сегодня успешно, заявил президент России Владимир Путин."Эти связи (между Россией и Африкой - ред.) сейчас, действительно, успешно развиваются, принося взаимную пользу всем нашим странам, содействуя экономическому и социальному росту, повышению благосостояния людей", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
https://ria.ru/20241023/afrika-1979665478.html
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африка, россия, владимир путин, в мире
Африка, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал про развитие связей со странами Африки
Путин: связи России с Африканским континентом развиваются успешно