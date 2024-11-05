https://ria.ru/20241105/putin-1981929165.html

Путин заявил о высокой динамике российско-белорусских отношений

Путин заявил о высокой динамике российско-белорусских отношений - РИА Новости, 05.11.2024

Путин заявил о высокой динамике российско-белорусских отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что братские российско-белорусские отношения приобрели высокую динамику. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:59

2024-11-05T13:59

2024-11-05T14:16

владимир путин

союзное государство

минск

россия

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что братские российско-белорусские отношения приобрели высокую динамику."В последнее время братские российско-белорусские отношения приобрели, действительно, высокую динамику. Кстати, в декабре исполняется 25 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства, и в Минске пройдет приуроченное к этому юбилею заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.

https://ria.ru/20241105/putin-1981933394.html

минск

россия

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владимир путин, минск, россия, политика