Путин пообещал содействие вновь прибывшим в Россию послам
Путин: прибывшие в Россию послы смогут рассчитывать на содействие властей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вновь прибывшие в РФ послы смогут рассчитывать на содействие властей, благожелательное отношение и конструктивный настрой.
"Уважаемые коллеги, дамы и господа, сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Здесь присутствуют чрезвычайные и полномочные послы 28 государств. Все вы можете рассчитывать на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.