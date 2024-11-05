https://ria.ru/20241105/putin-1981929008.html

Путин пообещал содействие вновь прибывшим в Россию послам

Путин пообещал содействие вновь прибывшим в Россию послам - РИА Новости, 05.11.2024

Путин пообещал содействие вновь прибывшим в Россию послам

Президент России Владимир Путин заявил, что вновь прибывшие в РФ послы смогут рассчитывать на содействие властей, благожелательное отношение и конструктивный... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:58

2024-11-05T13:58

2024-11-05T13:58

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вновь прибывшие в РФ послы смогут рассчитывать на содействие властей, благожелательное отношение и конструктивный настрой. "Уважаемые коллеги, дамы и господа, сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Здесь присутствуют чрезвычайные и полномочные послы 28 государств. Все вы можете рассчитывать на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

https://ria.ru/20241105/putin-1981928606.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика