https://ria.ru/20241105/putin-1981928919.html
Путин рассказал о форматах взаимодействия с Индией
Путин рассказал о форматах взаимодействия с Индией - РИА Новости, 05.11.2024
Путин рассказал о форматах взаимодействия с Индией
Россия и Индия тесно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:58
2024-11-05T13:58
2024-11-05T14:09
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия и Индия тесно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, заявил президент РФ Владимир Путин."Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двухсторонних контактов в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования. В качестве примера приведу отношения России с Индией, которые вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Наши страны тесно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах: в ООН, Шанхайской организации сотрудничества, "группе 20" и, разумеется, в БРИКС", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
https://ria.ru/20241105/putin-1981929546.html
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россия, брикс, оон, владимир путин, индия, в мире
Россия, БРИКС, ООН, Владимир Путин, Индия, В мире
Путин рассказал о форматах взаимодействия с Индией
Путин: РФ и Индия взаимодействуют в двустороннем и многостороннем форматах