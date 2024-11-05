https://ria.ru/20241105/putin-1981928919.html

Путин рассказал о форматах взаимодействия с Индией

Путин рассказал о форматах взаимодействия с Индией - РИА Новости, 05.11.2024

Путин рассказал о форматах взаимодействия с Индией

Россия и Индия тесно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:58

2024-11-05T13:58

2024-11-05T14:09

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия и Индия тесно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, заявил президент РФ Владимир Путин."Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двухсторонних контактов в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования. В качестве примера приведу отношения России с Индией, которые вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Наши страны тесно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах: в ООН, Шанхайской организации сотрудничества, "группе 20" и, разумеется, в БРИКС", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

https://ria.ru/20241105/putin-1981929546.html

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россия, брикс, оон, владимир путин, индия, в мире