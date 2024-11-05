https://ria.ru/20241105/putin-1981925624.html

Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин

Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024

Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин

Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений, заявил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:52

2024-11-05T13:52

2024-11-05T14:01

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений, заявил президент России Владимир Путин"Мы выступаем за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

https://ria.ru/20241105/putin-1981924573.html

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