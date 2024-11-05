https://ria.ru/20241105/putin-1981925624.html
Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин
Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин
Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений, заявил... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:52
2024-11-05T13:52
2024-11-05T14:01
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений, заявил президент России Владимир Путин"Мы выступаем за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
https://ria.ru/20241105/putin-1981924573.html
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Россия, Политика, Владимир Путин, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин
Путин: Россия выступает за миропорядок без нелегитимных санкций