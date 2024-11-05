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Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
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13:52 05.11.2024 (обновлено: 14:01 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981925624.html
Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин
Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2024
Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин
Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений, заявил... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:52
2024-11-05T14:01
россия
политика
владимир путин
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений, заявил президент России Владимир Путин"Мы выступаем за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
https://ria.ru/20241105/putin-1981924573.html
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россия, политика, владимир путин, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Политика, Владимир Путин, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Россия выступает за формирование справедливого миропорядка, заявил Путин

Путин: Россия выступает за миропорядок без нелегитимных санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений, заявил президент России Владимир Путин
"Мы выступаем за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин: Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами
Вчера, 13:50
 
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