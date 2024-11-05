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Путин: Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами - РИА Новости, 05.11.2024
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13:50 05.11.2024 (обновлено: 13:58 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/putin-1981924573.html
Путин: Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами
Путин: Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами - РИА Новости, 05.11.2024
Путин: Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:50
2024-11-05T13:58
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия."Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин: Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами

Путин: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами

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Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© POOL
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия.
"Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот.
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