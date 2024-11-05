https://ria.ru/20241105/puerto-riko-1981859356.html
В Пуэрто-Рико пройдет судьбоносный референдум
В Пуэрто-Рико пройдет судьбоносный референдум - РИА Новости, 05.11.2024
В Пуэрто-Рико пройдет судьбоносный референдум
Жители Пуэрто-Рико во вторник примут участие в судьбоносном референдуме, который определит будущее острова и его политический статус - стать полноправным штатом РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T03:03
2024-11-05T03:03
2024-11-05T03:03
сша
пуэрто-рико
вашингтон (штат)
джо байден
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости, Евгений Орёл. Жители Пуэрто-Рико во вторник примут участие в судьбоносном референдуме, который определит будущее острова и его политический статус - стать полноправным штатом США, обрести независимость или получить расширенную автономию в формате ассоциированного государства с правом на самоуправление. Помимо выборов губернатора, резидента-комиссара (представителя Пуэрто-Рико в конгрессе США без права голоса) и членов муниципальных советов, это также возможность решить, каким будет пуэрто-риканское правительство и место в системе власти США. Результаты референдума помогут определить, чем является Пуэрто-Рико в глазах Вашингтона - зависимой территорией или автономным государством с особым статусом - это может переосмыслить роль самих США как "ведущей демократии" или "колониальной державы". Для большинства американцев статус острова остается неясным, а для самих пуэрториканцев остров, часто называемый "старейшей колонией мира", напоминает об имперском прошлом. Пуэрто-Рико стал частью Нового Света под испанским управлением в 1521 году, а с 1898 года перешел под контроль США. Жители острова не имеют права голоса на президентских выборах и обладают лишь ограниченным представительством в конгрессе США, где их интересы представляет делегат без права голоса. После урагана "Мария" и череды грянувших экономических кризисов у многих пуэрториканцев накопилось недовольство статусом острова. Тем не менее, Пуэрто-Рико обладает определенной автономией, включая уникальные элементы самоуправления: здесь существуют собственные политические партии, образование получают на испанском языке, функционирует отдельная Национальная гвардия, и остров представлен отдельной командой на Олимпийских играх. Некоторые лидеры Пуэрто-Рико называют это сочетание "лучшим из двух миров", хотя автономия и существенно сократилась после введения экономического надзора в 2016 году. Ожидается, что большинство голосов будет отдано за вариант вхождения в состав США или расширенной автономии. Прежние опросы и референдумы показывают, что независимость поддерживает лишь небольшая часть населения. В 2020 году 52,5% участников голосования высказались за присоединение к США, однако тогдашняя администрация республиканца Дональда Трампа проигнорировала результаты референдума, и конгресс не предпринял шагов в этом направлении. Нынешняя администрация президента Джо Байдена поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению результатов референдума в конгрессе, особенно если на президентских выборах в США 5 ноября победит кандидат от демократов.
https://ria.ru/20241023/evroreferendum-1979676585.html
https://ria.ru/20241102/boliviya-1981609342.html
сша
пуэрто-рико
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сша, пуэрто-рико, вашингтон (штат), джо байден, в мире, дональд трамп
США, Пуэрто-Рико, Вашингтон (штат), Джо Байден, В мире, Дональд Трамп
В Пуэрто-Рико пройдет судьбоносный референдум
Жители Пуэрто-Рико 5 ноября примут участие в судьбоносном референдуме
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости, Евгений Орёл. Жители Пуэрто-Рико во вторник примут участие в судьбоносном референдуме, который определит будущее острова и его политический статус - стать полноправным штатом США, обрести независимость или получить расширенную автономию в формате ассоциированного государства с правом на самоуправление.
Помимо выборов губернатора, резидента-комиссара (представителя Пуэрто-Рико в конгрессе США без права голоса) и членов муниципальных советов, это также возможность решить, каким будет пуэрто-риканское правительство и место в системе власти США. Результаты референдума помогут определить, чем является Пуэрто-Рико в глазах Вашингтона
- зависимой территорией или автономным государством с особым статусом - это может переосмыслить роль самих США как "ведущей демократии" или "колониальной державы".
Для большинства американцев статус острова остается неясным, а для самих пуэрториканцев остров, часто называемый "старейшей колонией мира", напоминает об имперском прошлом.
Пуэрто-Рико стал частью Нового Света под испанским управлением в 1521 году, а с 1898 года перешел под контроль США. Жители острова не имеют права голоса на президентских выборах и обладают лишь ограниченным представительством в конгрессе США, где их интересы представляет делегат без права голоса. После урагана "Мария" и череды грянувших экономических кризисов у многих пуэрториканцев накопилось недовольство статусом острова.
Тем не менее, Пуэрто-Рико обладает определенной автономией, включая уникальные элементы самоуправления: здесь существуют собственные политические партии, образование получают на испанском языке, функционирует отдельная Национальная гвардия, и остров представлен отдельной командой на Олимпийских играх. Некоторые лидеры Пуэрто-Рико называют это сочетание "лучшим из двух миров", хотя автономия и существенно сократилась после введения экономического надзора в 2016 году.
Ожидается, что большинство голосов будет отдано за вариант вхождения в состав США или расширенной автономии. Прежние опросы и референдумы показывают, что независимость поддерживает лишь небольшая часть населения. В 2020 году 52,5% участников голосования высказались за присоединение к США, однако тогдашняя администрация республиканца Дональда Трампа
проигнорировала результаты референдума, и конгресс не предпринял шагов в этом направлении.
Нынешняя администрация президента Джо Байдена
поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению результатов референдума в конгрессе, особенно если на президентских выборах в США 5 ноября победит кандидат от демократов.