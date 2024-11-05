https://ria.ru/20241105/protezy-1981920054.html
Более 40 участников СВО получили протезы в Самарской области
Более 40 участников СВО получили протезы в Самарской области - РИА Новости, 05.11.2024
Более 40 участников СВО получили протезы в Самарской области
Свыше 40 участников специальной военной операции из Самарской области обеспечили высокотехнологичными протезами при содействии регионального филиала фонда... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:45
2024-11-05T13:45
2024-11-05T13:45
самарская область
сво
вячеслав федорищев
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САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 40 участников специальной военной операции из Самарской области обеспечили высокотехнологичными протезами при содействии регионального филиала фонда "Защитники Отечества", сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области. "В регионе функционирует уникальная база протезирования. При содействии самарского филиала фонда ("Защитники Отечества" - ред.) более 40 инвалидов СВО обеспечены высокотехнологичными протезами, в том числе спортивными, и обучены их использованию", - говорится в сообщении областного правительства. Ветераны СВО и их семьи получают вне очереди высокотехнологичную медицинскую помощь, проходят реабилитацию, отметили в правительстве региона. Порядка 1,1 тысячи человек получили соответствующую помощь, еще около 1,1 тысячи жителей воспользовались психологической поддержкой. В целом в Самарской области предусмотрено свыше 40 региональных мер соцподдержки ветеранов и участников СВО и их близких. Среди них - освобождение от уплаты транспортного налога, выплаты в связи с ранением, бесплатный проезд на общественном транспорте и другие. "Вся страна знает, что в Самарской области одна из лучших практик по обеспечению всеми мерами поддержки семей военнослужащих. В регионе предусмотрено максимальное количество мер поддержки, максимально комфортное, правильное отношение к каждому бойцу и его семье", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
https://ria.ru/20241102/vystavka-1981600664.html
https://ria.ru/20241014/samarskaya-oblast-1977939189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, сво, вячеслав федорищев
Самарская область, СВО, Вячеслав Федорищев
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 40 участников специальной военной операции из Самарской области обеспечили высокотехнологичными протезами при содействии регионального филиала фонда "Защитники Отечества", сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.
"В регионе функционирует уникальная база протезирования. При содействии самарского филиала фонда ("Защитники Отечества" - ред.) более 40 инвалидов СВО обеспечены высокотехнологичными протезами, в том числе спортивными, и обучены их использованию", - говорится в сообщении областного правительства.
Ветераны СВО и их семьи получают вне очереди высокотехнологичную медицинскую помощь, проходят реабилитацию, отметили в правительстве региона. Порядка 1,1 тысячи человек получили соответствующую помощь, еще около 1,1 тысячи жителей воспользовались психологической поддержкой.
В целом в Самарской области предусмотрено свыше 40 региональных мер соцподдержки ветеранов и участников СВО и их близких. Среди них - освобождение от уплаты транспортного налога, выплаты в связи с ранением, бесплатный проезд на общественном транспорте и другие.
"Вся страна знает, что в Самарской области одна из лучших практик по обеспечению всеми мерами поддержки семей военнослужащих. В регионе предусмотрено максимальное количество мер поддержки, максимально комфортное, правильное отношение к каждому бойцу и его семье", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
.