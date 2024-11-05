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Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине - РИА Новости, 05.11.2024
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01:06 05.11.2024 (обновлено: 05:47 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html
Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине
Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине - РИА Новости, 05.11.2024
Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине
Дональд Трамп в случае избрания президентом США может предложить Москве и Киеву перемирие на период с католического до православного Рождества, предположил в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T01:06
2024-11-05T05:47
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп в случае избрания президентом США может предложить Москве и Киеву перемирие на период с католического до православного Рождества, предположил в телеэфире президент Сербии Александр Вучич.По мнению Вучича, подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине будет отличаться от планов его конкурентки Камалы Харрис, но и она в случае своего избрания должна будет снизить поддержку Украине, "потому что американский народ этого больше не хочет, и она вынуждена будет сократить"."Трамп попытается постепенно привлекать россиян через перемирие и другие отношения, чтобы они не оставались в полном одиночестве с КНР, это стратегически. А перед тем, предполагаю, у меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет некая разновидность рождественского перемирия… от 23 декабря до 8 января, около 15 дней и это был бы огромный успех. Вопрос, согласятся ли россияне на это", — заявил Вучич в эфире Happy TV, подчеркнув, что сейчас у российских военных "инициатива на всех участках фронта, тактическая и стратегическая".Сербский лидер отметил, что "при всем уважении, украинцы не могут без помощи США". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241103/vybory-1981641349.html
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александр вучич, нато, камала харрис, дональд трамп, россия, украина, сша
Александр Вучич, НАТО, Камала Харрис, Дональд Трамп, Россия, Украина, США
Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине

Вучич заявил, что Трамп может предложить России и Украине перемирие на Рождество

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп в случае избрания президентом США может предложить Москве и Киеву перемирие на период с католического до православного Рождества, предположил в телеэфире президент Сербии Александр Вучич.
По мнению Вучича, подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине будет отличаться от планов его конкурентки Камалы Харрис, но и она в случае своего избрания должна будет снизить поддержку Украине, "потому что американский народ этого больше не хочет, и она вынуждена будет сократить".
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"Трамп попытается постепенно привлекать россиян через перемирие и другие отношения, чтобы они не оставались в полном одиночестве с КНР, это стратегически. А перед тем, предполагаю, у меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет некая разновидность рождественского перемирия… от 23 декабря до 8 января, около 15 дней и это был бы огромный успех. Вопрос, согласятся ли россияне на это", — заявил Вучич в эфире Happy TV, подчеркнув, что сейчас у российских военных "инициатива на всех участках фронта, тактическая и стратегическая".
Сербский лидер отметил, что "при всем уважении, украинцы не могут без помощи США".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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