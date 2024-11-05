Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине
Вучич заявил, что Трамп может предложить России и Украине перемирие на Рождество
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп в случае избрания президентом США может предложить Москве и Киеву перемирие на период с католического до православного Рождества, предположил в телеэфире президент Сербии Александр Вучич.
По мнению Вучича, подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине будет отличаться от планов его конкурентки Камалы Харрис, но и она в случае своего избрания должна будет снизить поддержку Украине, "потому что американский народ этого больше не хочет, и она вынуждена будет сократить".
"Трамп попытается постепенно привлекать россиян через перемирие и другие отношения, чтобы они не оставались в полном одиночестве с КНР, это стратегически. А перед тем, предполагаю, у меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет некая разновидность рождественского перемирия… от 23 декабря до 8 января, около 15 дней и это был бы огромный успех. Вопрос, согласятся ли россияне на это", — заявил Вучич в эфире Happy TV, подчеркнув, что сейчас у российских военных "инициатива на всех участках фронта, тактическая и стратегическая".
Сербский лидер отметил, что "при всем уважении, украинцы не могут без помощи США".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.