Рейтинг@Mail.ru
В России не поддержали проект по статусу самозанятых для граждан Украины - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981880929.html
В России не поддержали проект по статусу самозанятых для граждан Украины
В России не поддержали проект по статусу самозанятых для граждан Украины - РИА Новости, 05.11.2024
В России не поддержали проект по статусу самозанятых для граждан Украины
Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:46
2024-11-05T09:46
украина
андрей кутепов
евразийский экономический союз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение статуса самозанятого, отметив, что проект нуждается в существенной доработке, следует из отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости. Как следует из пояснительной записки, проектом предлагается внести изменения в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Проект предполагает лишение любых иностранцев - кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - права на статус самозанятых. Авторы законопроекта указывают на то, что он направлен на исключение граждан Украины из числа лиц, имеющих право на осуществление деятельности в качестве самозанятого. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в отзыве правительства. В кабмине указали, что сегодня граждане Украины, признаваемые постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами, вправе при наличии удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, разрешения на временное проживание или вида на жительство принять участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время в соответствии с нормами федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - федеральный закон) деятельность в качестве самозанятого могут осуществлять, в том числе, граждане Украины, а также индивидуальные предприниматели. Федеральный закон не делает исключение для индивидуальных предпринимателей - иностранных граждан.
https://ria.ru/20241025/goskompanii-1980013620.html
https://ria.ru/20241101/limit-1981406083.html
https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, андрей кутепов, евразийский экономический союз, общество
Украина, Андрей Кутепов, Евразийский экономический союз, Общество
В России не поддержали проект по статусу самозанятых для граждан Украины

Правительство не поддержало проект по статусу самозанятых для граждан Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение статуса самозанятого, отметив, что проект нуждается в существенной доработке, следует из отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Как следует из пояснительной записки, проектом предлагается внести изменения в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Правительство определило дополнительные меры стимулирования госкомпаний
25 октября, 12:07
Проект предполагает лишение любых иностранцев - кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - права на статус самозанятых.
Авторы законопроекта указывают на то, что он направлен на исключение граждан Украины из числа лиц, имеющих право на осуществление деятельности в качестве самозанятого.
"Законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в отзыве правительства.
Майнинговая ферма в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Правительство утвердило требования к майнингу криптовалют
1 ноября, 18:10
В кабмине указали, что сегодня граждане Украины, признаваемые постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами, вправе при наличии удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, разрешения на временное проживание или вида на жительство принять участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В настоящее время в соответствии с нормами федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - федеральный закон) деятельность в качестве самозанятого могут осуществлять, в том числе, граждане Украины, а также индивидуальные предприниматели. Федеральный закон не делает исключение для индивидуальных предпринимателей - иностранных граждан.
Российский паспорт в руке - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства
Вчера, 09:11
 
УкраинаАндрей КутеповЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала