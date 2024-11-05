https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981880929.html

В России не поддержали проект по статусу самозанятых для граждан Украины

В России не поддержали проект по статусу самозанятых для граждан Украины - РИА Новости, 05.11.2024

В России не поддержали проект по статусу самозанятых для граждан Украины

Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:46

2024-11-05T09:46

2024-11-05T09:46

украина

андрей кутепов

евразийский экономический союз

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение статуса самозанятого, отметив, что проект нуждается в существенной доработке, следует из отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости. Как следует из пояснительной записки, проектом предлагается внести изменения в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Проект предполагает лишение любых иностранцев - кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - права на статус самозанятых. Авторы законопроекта указывают на то, что он направлен на исключение граждан Украины из числа лиц, имеющих право на осуществление деятельности в качестве самозанятого. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в отзыве правительства. В кабмине указали, что сегодня граждане Украины, признаваемые постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами, вправе при наличии удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, разрешения на временное проживание или вида на жительство принять участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время в соответствии с нормами федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - федеральный закон) деятельность в качестве самозанятого могут осуществлять, в том числе, граждане Украины, а также индивидуальные предприниматели. Федеральный закон не делает исключение для индивидуальных предпринимателей - иностранных граждан.

https://ria.ru/20241025/goskompanii-1980013620.html

https://ria.ru/20241101/limit-1981406083.html

https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html

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украина, андрей кутепов, евразийский экономический союз, общество