Рейтинг@Mail.ru
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства - РИА Новости, 05.11.2024
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства
Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:11
2024-11-05T09:11
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954266427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5964a2cdeaf36c12991ed877e48adf59.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории России, следует из официального отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается предоставить лицу, ранее подавшему заявление о выходе из гражданства РФ, право подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета общих требований, предусмотренных ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" , в том числе без обязательного условия проживания в России. По мнению авторов проекта, принятие закона облегчило бы процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, ранее отказавшихся от него по собственному заявлению. "В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе. Также в кабмине отметили, что предлагаемое проектом основание получения гражданства РФ создает правовую неопределенность только в связи с фактом подачи ранее заявления о выходе из российского гражданства, так как из положений проекта неясно, было ли принято решение государственного органа по этому заявлению или заявитель находится в процессе выхода из российского гражданства. "Кроме того, предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством", - указывается в отзыве.
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981521225.html
https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954266427_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_34123c14c73251db36b0da19207553a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства

Правительство не поддержало проект о "заграничном" получении гражданства России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт в руке
Российский паспорт в руке - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский паспорт в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории России, следует из официального отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается предоставить лицу, ранее подавшему заявление о выходе из гражданства РФ, право подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета общих требований, предусмотренных ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" , в том числе без обязательного условия проживания в России. По мнению авторов проекта, принятие закона облегчило бы процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, ранее отказавшихся от него по собственному заявлению.
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство
2 ноября, 13:35
"В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Также в кабмине отметили, что предлагаемое проектом основание получения гражданства РФ создает правовую неопределенность только в связи с фактом подачи ранее заявления о выходе из российского гражданства, так как из положений проекта неясно, было ли принято решение государственного органа по этому заявлению или заявитель находится в процессе выхода из российского гражданства.
"Кроме того, предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством", - указывается в отзыве.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Госдуме призвали уточнить закон об упрощенном получении гражданства
24 октября, 01:26
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала