https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства - РИА Новости, 05.11.2024
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства
Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:11
2024-11-05T09:11
2024-11-05T09:11
общество
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории России, следует из официального отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается предоставить лицу, ранее подавшему заявление о выходе из гражданства РФ, право подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета общих требований, предусмотренных ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" , в том числе без обязательного условия проживания в России. По мнению авторов проекта, принятие закона облегчило бы процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, ранее отказавшихся от него по собственному заявлению. "В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе. Также в кабмине отметили, что предлагаемое проектом основание получения гражданства РФ создает правовую неопределенность только в связи с фактом подачи ранее заявления о выходе из российского гражданства, так как из положений проекта неясно, было ли принято решение государственного органа по этому заявлению или заявитель находится в процессе выхода из российского гражданства. "Кроме того, предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством", - указывается в отзыве.
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981521225.html
https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства
Правительство не поддержало проект о "заграничном" получении гражданства России
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории России, следует из официального отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается предоставить лицу, ранее подавшему заявление о выходе из гражданства РФ, право подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета общих требований, предусмотренных ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" , в том числе без обязательного условия проживания в России
. По мнению авторов проекта, принятие закона облегчило бы процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, ранее отказавшихся от него по собственному заявлению.
"В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Также в кабмине отметили, что предлагаемое проектом основание получения гражданства РФ создает правовую неопределенность только в связи с фактом подачи ранее заявления о выходе из российского гражданства, так как из положений проекта неясно, было ли принято решение государственного органа по этому заявлению или заявитель находится в процессе выхода из российского гражданства.
"Кроме того, предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством", - указывается в отзыве.