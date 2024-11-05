https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html

Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства

Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства - РИА Новости, 05.11.2024

Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства

Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:11

2024-11-05T09:11

2024-11-05T09:11

общество

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории России, следует из официального отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предлагается предоставить лицу, ранее подавшему заявление о выходе из гражданства РФ, право подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета общих требований, предусмотренных ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" , в том числе без обязательного условия проживания в России. По мнению авторов проекта, принятие закона облегчило бы процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, ранее отказавшихся от него по собственному заявлению. "В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе. Также в кабмине отметили, что предлагаемое проектом основание получения гражданства РФ создает правовую неопределенность только в связи с фактом подачи ранее заявления о выходе из российского гражданства, так как из положений проекта неясно, было ли принято решение государственного органа по этому заявлению или заявитель находится в процессе выхода из российского гражданства. "Кроме того, предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством", - указывается в отзыве.

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981521225.html

https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия