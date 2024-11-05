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В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме

В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме - РИА Новости, 05.11.2024

В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме

Пожар в Ростове-на-Дону, где горел частный дом на улице Чукотская, 18, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:16

2024-11-05T17:16

2024-11-05T17:16

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горел частный дом на улице Чукотская, 18, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "15:57 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 13.10 мск стало известно о пожаре в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, там загорелся частный дом. Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что пожар локализован в 14.08 мск на площади 150 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 16 человек и 4 единицы техники, обошлось без пострадавших, уточняли в ведомстве.

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978893264.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)