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В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме - РИА Новости, 05.11.2024
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17:16 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/pozhar-1981988913.html
В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме
В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме - РИА Новости, 05.11.2024
В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме
Пожар в Ростове-на-Дону, где горел частный дом на улице Чукотская, 18, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:16
2024-11-05T17:16
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горел частный дом на улице Чукотская, 18, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "15:57 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 13.10 мск стало известно о пожаре в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, там загорелся частный дом. Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что пожар локализован в 14.08 мск на площади 150 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 16 человек и 4 единицы техники, обошлось без пострадавших, уточняли в ведомстве.
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ростов-на-дону
россия
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме

МЧС: в Ростове-на-Дону ликвидировали пожар, где горел частный дом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горел частный дом на улице Чукотская, 18, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
"15:57 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 13.10 мск стало известно о пожаре в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, там загорелся частный дом. Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что пожар локализован в 14.08 мск на площади 150 квадратных метров.
В тушении пожара были задействованы 16 человек и 4 единицы техники, обошлось без пострадавших, уточняли в ведомстве.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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