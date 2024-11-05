https://ria.ru/20241105/pozhar-1981977506.html

В доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона

В доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона - РИА Новости, 05.11.2024

В доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона

Очаг возгорания в пострадавшем от атаки дрона ВСУ многоквартирном доме в Белгороде локализован, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:57

2024-11-05T16:57

2024-11-05T17:06

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белгород

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Очаг возгорания в пострадавшем от атаки дрона ВСУ многоквартирном доме в Белгороде локализован, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале."Нахожусь на месте происшествия. Все оперативные службы и специалисты управ здесь. Очаг возгорания локализован", - написал мэр.Он отметил, что как только позволит обстановка, управы начнут поквартирный обход. В доме временно перекрыто газоснабжение. После проверки работы системы в каждом жилом помещении подача газа возобновится, отметил глава города.Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.

https://ria.ru/20241105/vsu-1981881116.html

https://ria.ru/20241103/postradavshie-1981705077.html

белгород

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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры. 2024-11-05T16:57 true PT0M43S

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Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия