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В доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 05.11.2024 (обновлено: 17:06 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/pozhar-1981977506.html
В доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона
В доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона - РИА Новости, 05.11.2024
В доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона
Очаг возгорания в пострадавшем от атаки дрона ВСУ многоквартирном доме в Белгороде локализован, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:57
2024-11-05T17:06
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Очаг возгорания в пострадавшем от атаки дрона ВСУ многоквартирном доме в Белгороде локализован, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале."Нахожусь на месте происшествия. Все оперативные службы и специалисты управ здесь. Очаг возгорания локализован", - написал мэр.Он отметил, что как только позволит обстановка, управы начнут поквартирный обход. В доме временно перекрыто газоснабжение. После проверки работы системы в каждом жилом помещении подача газа возобновится, отметил глава города.Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
https://ria.ru/20241105/vsu-1981881116.html
https://ria.ru/20241103/postradavshie-1981705077.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона

В многоквартирном доме в Белгороде локализовали возгорание после атаки дрона

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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Очаг возгорания в пострадавшем от атаки дрона ВСУ многоквартирном доме в Белгороде локализован, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
"Нахожусь на месте происшествия. Все оперативные службы и специалисты управ здесь. Очаг возгорания локализован", - написал мэр.
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Он отметил, что как только позволит обстановка, управы начнут поквартирный обход. В доме временно перекрыто газоснабжение. После проверки работы системы в каждом жилом помещении подача газа возобновится, отметил глава города.
Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
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