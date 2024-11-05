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В Ростове-на-Дону загорелся частный дом - РИА Новости, 05.11.2024
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14:48 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/pozhar-1981946266.html
В Ростове-на-Дону загорелся частный дом
В Ростове-на-Дону загорелся частный дом - РИА Новости, 05.11.2024
В Ростове-на-Дону загорелся частный дом
Частный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, пожар локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:48
2024-11-05T14:48
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Частный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, пожар локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "Сообщение в 13.10 мск, локализация в 14.08 мск, частный дом, площадь пожара 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар возник в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, по данным ведомства, никто не пострадал. В тушении пожара задействованы 16 человек и 4 единицы техники, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978893264.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелся частный дом

МЧС: В Ростове-на-Дону на площади 150 "квадратов" горит частный дом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Частный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, пожар локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
"Сообщение в 13.10 мск, локализация в 14.08 мск, частный дом, площадь пожара 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар возник в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, по данным ведомства, никто не пострадал.
В тушении пожара задействованы 16 человек и 4 единицы техники, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Сотрудники МЧС России на тушении пожара в промзоне в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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