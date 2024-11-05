https://ria.ru/20241105/pozhar-1981946266.html

В Ростове-на-Дону загорелся частный дом

В Ростове-на-Дону загорелся частный дом - РИА Новости, 05.11.2024

В Ростове-на-Дону загорелся частный дом

Частный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, пожар локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:48

2024-11-05T14:48

2024-11-05T14:48

происшествия

ростов-на-дону

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Частный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, пожар локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "Сообщение в 13.10 мск, локализация в 14.08 мск, частный дом, площадь пожара 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар возник в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, по данным ведомства, никто не пострадал. В тушении пожара задействованы 16 человек и 4 единицы техники, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978893264.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)