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В Ростове-на-Дону загорелся частный дом
В Ростове-на-Дону загорелся частный дом - РИА Новости, 05.11.2024
В Ростове-на-Дону загорелся частный дом
Частный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, пожар локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:48
2024-11-05T14:48
2024-11-05T14:48
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Частный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, пожар локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "Сообщение в 13.10 мск, локализация в 14.08 мск, частный дом, площадь пожара 150 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар возник в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, по данным ведомства, никто не пострадал. В тушении пожара задействованы 16 человек и 4 единицы техники, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелся частный дом
МЧС: В Ростове-на-Дону на площади 150 "квадратов" горит частный дом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Частный дом горит в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, пожар локализован на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
"Сообщение в 13.10 мск, локализация в 14.08 мск, частный дом, площадь пожара 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар возник в Ростове-на-Дону на улице Чукотская, 18, по данным ведомства, никто не пострадал.
В тушении пожара задействованы 16 человек и 4 единицы техники, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.