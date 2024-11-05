https://ria.ru/20241105/pozdravlenie-1981853744.html

Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.11.2024

Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что в ходе СВО они демонстрируют высокий... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:29

2024-11-05T00:29

2024-11-05T00:29

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907543042_0:25:2988:1705_1920x0_80_0_0_139be82c612b8e89b73da0461d063b47.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что в ходе СВО они демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, а также образцово исполняют воинский долг, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. "И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг", - говорится в сообщении. Белоусов отметил, что многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. Кроме того, в экстремальных условиях, подчас с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства. Также министр обороны выразил отдельные слова благодарности ветеранам, чьи подвиги являются примером для молодых военнослужащих, а также работникам оборонных предприятий за создание современного вооружения и вклад в развитие научно-технического потенциала России. "Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя Отечества", - добавляется в поздравлении.

https://ria.ru/20241027/vostok-1980320438.html

https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974092924.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей белоусов, россия