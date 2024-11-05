https://ria.ru/20241105/pozdravlenie-1981853744.html
Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.11.2024
Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что в ходе СВО они демонстрируют высокий... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T00:29
2024-11-05T00:29
2024-11-05T00:29
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что в ходе СВО они демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, а также образцово исполняют воинский долг, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. "И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг", - говорится в сообщении. Белоусов отметил, что многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. Кроме того, в экстремальных условиях, подчас с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства. Также министр обороны выразил отдельные слова благодарности ветеранам, чьи подвиги являются примером для молодых военнослужащих, а также работникам оборонных предприятий за создание современного вооружения и вклад в развитие научно-технического потенциала России. "Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя Отечества", - добавляется в поздравлении.
https://ria.ru/20241027/vostok-1980320438.html
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андрей белоусов, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Белоусов: разведчики ВС России в ходе СВО образцово исполняют свой воинский долг
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что в ходе СВО они демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, а также образцово исполняют воинский долг, сообщается в Telegram-канале
Минобороны РФ.
"И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг", - говорится в сообщении.
Белоусов отметил, что многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. Кроме того, в экстремальных условиях, подчас с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства.
Также министр обороны выразил отдельные слова благодарности ветеранам, чьи подвиги являются примером для молодых военнослужащих, а также работникам оборонных предприятий за создание современного вооружения и вклад в развитие научно-технического потенциала России.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя Отечества", - добавляется в поздравлении.