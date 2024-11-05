https://ria.ru/20241105/posol-1981961126.html

Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным

Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным - РИА Новости, 05.11.2024

Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным

Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в плаще-накидке из перьев. Кадры опубликовала пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:53

2024-11-05T15:53

2024-11-05T16:06

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в плаще-накидке из перьев. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Как сообщает РБК, такой плащ под названием какаху – традиционный наряд коренного населения Новой Зеландии маори.Некоторые другие послы также появились в Кремле в традиционных национальных нарядах.Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля. Каждый вновь прибывший посол лично вручил документ в руки президента России.

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новая зеландия, россия, владимир путин, в мире