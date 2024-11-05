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Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным - РИА Новости, 05.11.2024
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15:53 05.11.2024 (обновлено: 16:06 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/posol-1981961126.html
Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным
Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным - РИА Новости, 05.11.2024
Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным
Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в плаще-накидке из перьев. Кадры опубликовала пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:53
2024-11-05T16:06
новая зеландия
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в плаще-накидке из перьев. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Как сообщает РБК, такой плащ под названием какаху – традиционный наряд коренного населения Новой Зеландии маори.Некоторые другие послы также появились в Кремле в традиционных национальных нарядах.Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля. Каждый вновь прибывший посол лично вручил документ в руки президента России.
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новая зеландия, россия, владимир путин, в мире
Новая Зеландия, Россия, Владимир Путин, В мире
Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным

Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосол Новой Зеландии в традиционном костюме на встрече с президентом России Владимиром Путиным
Посол Новой Зеландии в традиционном костюме на встрече с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Посол Новой Зеландии в традиционном костюме на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в плаще-накидке из перьев. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Как сообщает РБК, такой плащ под названием какаху – традиционный наряд коренного населения Новой Зеландии маори.
Некоторые другие послы также появились в Кремле в традиционных национальных нарядах.
Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.
Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля. Каждый вновь прибывший посол лично вручил документ в руки президента России.
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