Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным
Посол Новой Зеландии надел плащ "какаху" на встречу с Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосол Новой Зеландии в традиционном костюме на встрече с президентом России Владимиром Путиным
Посол Новой Зеландии в традиционном костюме на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в плаще-накидке из перьев. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.
Как сообщает РБК, такой плащ под названием какаху – традиционный наряд коренного населения Новой Зеландии маори.
Как сообщает РБК, такой плащ под названием какаху – традиционный наряд коренного населения Новой Зеландии маори.
Некоторые другие послы также появились в Кремле в традиционных национальных нарядах.
Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.
Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля. Каждый вновь прибывший посол лично вручил документ в руки президента России.
Путин пожелал новым послам успешной работы
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