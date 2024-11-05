https://ria.ru/20241105/polsha-1981961530.html

В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами

В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами - РИА Новости, 05.11.2024

В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников пожертвовать партии хоть какие-то деньги... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:55

2024-11-05T15:55

2024-11-05T16:00

в мире

польша

ярослав качиньский

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников пожертвовать партии хоть какие-то деньги из-за снижения государственного финансирования. "Я обращаюсь ко всем гражданам, для которых важен вопрос демократического будущего Польши, поддержать нас, насколько это возможно", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, в партии ожидают не огромных сумм, а мелких, но многочисленных. Ранее Качиньский уже обращался с подобной просьбой в конце августа. Минувшим летом Госизбирком Польши из-за финансовых нарушений, выразившихся в финансировании избирательной кампании PiS на прошлогодних парламентских выборах за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий, снизил сумму избирательных дотаций партии на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов), а также лишил государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год. Оппозиция Польши испытывает финансовые трудности накануне президентских выборов, до которых осталось меньше года. Нынешний глава государства Анджей Дуда - выходец из PiS - не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд. Электорат партии Качиньского составляет около 30% от почти 30 миллионов обладающих правом голоса польских граждан.

https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981848775.html

https://ria.ru/20240701/smi-1956699520.html

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в мире, польша, ярослав качиньский, анджей дуда, право и справедливость