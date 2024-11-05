https://ria.ru/20241105/polsha-1981961530.html
В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами
В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами - РИА Новости, 05.11.2024
В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников пожертвовать партии хоть какие-то деньги... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:55
2024-11-05T15:55
2024-11-05T16:00
в мире
польша
ярослав качиньский
анджей дуда
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg
ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников пожертвовать партии хоть какие-то деньги из-за снижения государственного финансирования. "Я обращаюсь ко всем гражданам, для которых важен вопрос демократического будущего Польши, поддержать нас, насколько это возможно", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, в партии ожидают не огромных сумм, а мелких, но многочисленных. Ранее Качиньский уже обращался с подобной просьбой в конце августа. Минувшим летом Госизбирком Польши из-за финансовых нарушений, выразившихся в финансировании избирательной кампании PiS на прошлогодних парламентских выборах за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий, снизил сумму избирательных дотаций партии на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов), а также лишил государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год. Оппозиция Польши испытывает финансовые трудности накануне президентских выборов, до которых осталось меньше года. Нынешний глава государства Анджей Дуда - выходец из PiS - не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд. Электорат партии Качиньского составляет около 30% от почти 30 миллионов обладающих правом голоса польских граждан.
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981848775.html
https://ria.ru/20240701/smi-1956699520.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5076bdb824a1f90a2a5da78180b8fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, ярослав качиньский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда, Право и справедливость
В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами
Лидер польской оппозиционной PiS попросил сторонников пожертвовать деньги партии
ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников пожертвовать партии хоть какие-то деньги из-за снижения государственного финансирования.
"Я обращаюсь ко всем гражданам, для которых важен вопрос демократического будущего Польши, поддержать нас, насколько это возможно", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, в партии ожидают не огромных сумм, а мелких, но многочисленных. Ранее Качиньский уже обращался с подобной просьбой в конце августа.
Минувшим летом Госизбирком Польши из-за финансовых нарушений, выразившихся в финансировании избирательной кампании PiS на прошлогодних парламентских выборах за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий, снизил сумму избирательных дотаций партии на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов), а также лишил государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год.
Оппозиция Польши испытывает финансовые трудности накануне президентских выборов, до которых осталось меньше года. Нынешний глава государства Анджей Дуда
- выходец из PiS - не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд.
Электорат партии Качиньского составляет около 30% от почти 30 миллионов обладающих правом голоса польских граждан.