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В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами - РИА Новости, 05.11.2024
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15:55 05.11.2024 (обновлено: 16:00 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/polsha-1981961530.html
В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами
В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами - РИА Новости, 05.11.2024
В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников пожертвовать партии хоть какие-то деньги... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:55
2024-11-05T16:00
в мире
польша
ярослав качиньский
анджей дуда
право и справедливость
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ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников пожертвовать партии хоть какие-то деньги из-за снижения государственного финансирования. "Я обращаюсь ко всем гражданам, для которых важен вопрос демократического будущего Польши, поддержать нас, насколько это возможно", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, в партии ожидают не огромных сумм, а мелких, но многочисленных. Ранее Качиньский уже обращался с подобной просьбой в конце августа. Минувшим летом Госизбирком Польши из-за финансовых нарушений, выразившихся в финансировании избирательной кампании PiS на прошлогодних парламентских выборах за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий, снизил сумму избирательных дотаций партии на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов), а также лишил государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год. Оппозиция Польши испытывает финансовые трудности накануне президентских выборов, до которых осталось меньше года. Нынешний глава государства Анджей Дуда - выходец из PiS - не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд. Электорат партии Качиньского составляет около 30% от почти 30 миллионов обладающих правом голоса польских граждан.
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981848775.html
https://ria.ru/20240701/smi-1956699520.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда, Право и справедливость
В Польше лидер оппозиции попросил сторонников поддержать партию деньгами

Лидер польской оппозиционной PiS попросил сторонников пожертвовать деньги партии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский попросил сторонников пожертвовать партии хоть какие-то деньги из-за снижения государственного финансирования.
"Я обращаюсь ко всем гражданам, для которых важен вопрос демократического будущего Польши, поддержать нас, насколько это возможно", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, в партии ожидают не огромных сумм, а мелких, но многочисленных. Ранее Качиньский уже обращался с подобной просьбой в конце августа.
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Минувшим летом Госизбирком Польши из-за финансовых нарушений, выразившихся в финансировании избирательной кампании PiS на прошлогодних парламентских выборах за счет средств государственного бюджета и государственных предприятий, снизил сумму избирательных дотаций партии на 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов), а также лишил государственных ежегодных субвенций на сумму 10 миллионов злотых в год.
Оппозиция Польши испытывает финансовые трудности накануне президентских выборов, до которых осталось меньше года. Нынешний глава государства Анджей Дуда - выходец из PiS - не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд.
Электорат партии Качиньского составляет около 30% от почти 30 миллионов обладающих правом голоса польских граждан.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийАнджей ДудаПраво и справедливость
 
 
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