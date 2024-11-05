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В Мурманской области двух полицейских заподозрили в избиении задержанного - РИА Новости, 05.11.2024
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11:53 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/politsejskie-1981898682.html
В Мурманской области двух полицейских заподозрили в избиении задержанного
В Мурманской области двух полицейских заподозрили в избиении задержанного - РИА Новости, 05.11.2024
В Мурманской области двух полицейских заподозрили в избиении задержанного
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских, которых подозревают в избиении задержанного, сообщили в региональном... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:53
2024-11-05T11:53
происшествия
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МУРМАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских, которых подозревают в избиении задержанного, сообщили в региональном СУСК РФ. "По версии следствия, 22 октября 2024 года подозреваемые возле дома 19 по улице Шабалина в городе Мурманске необоснованно применили физическое насилие в отношении потерпевшего 2003 года рождения, нанеся удары руками и ногами в голову и живот", - говорится в сообщении. Преступление было выявлено следователем СК России при взаимодействии с ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Мурманской области. Дело возбуждено по п.п. "а", "г", ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц с применением насилия). Как пояснили в региональном УМВД, двое оперативных сотрудников ОМВД России по Кольскому району в ходе проверки информации в отношении лица, заподозренного в совершении имущественного преступления, необоснованно применили к нему физическую силу. Руководитель УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Алексей Веселовский назначил проведение служебной проверки. "При подтверждении вины они (сотрудники) будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснили в полиции.
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происшествия, россия, мурманская область, мурманск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мурманская область, Мурманск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманской области двух полицейских заподозрили в избиении задержанного

В Мурманской области на двух полицейских завели дело об избиении задержанного

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МУРМАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских, которых подозревают в избиении задержанного, сообщили в региональном СУСК РФ.
"По версии следствия, 22 октября 2024 года подозреваемые возле дома 19 по улице Шабалина в городе Мурманске необоснованно применили физическое насилие в отношении потерпевшего 2003 года рождения, нанеся удары руками и ногами в голову и живот", - говорится в сообщении.
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Преступление было выявлено следователем СК России при взаимодействии с ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Мурманской области. Дело возбуждено по п.п. "а", "г", ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц с применением насилия).
Как пояснили в региональном УМВД, двое оперативных сотрудников ОМВД России по Кольскому району в ходе проверки информации в отношении лица, заподозренного в совершении имущественного преступления, необоснованно применили к нему физическую силу.
Руководитель УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Алексей Веселовский назначил проведение служебной проверки. "При подтверждении вины они (сотрудники) будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснили в полиции.
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