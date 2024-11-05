https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981959766.html

Завод по производству сыра открылся в Подмосковье

Завод по производству сыра открылся в Подмосковье - РИА Новости, 05.11.2024

Завод по производству сыра открылся в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с управляющим партнером группы компаний "Рота" Аллой Налча (Саблиной) и работниками предприятия дал старт... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:45

2024-11-05T15:45

2024-11-05T16:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

молочные продукты

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с управляющим партнером группы компаний "Рота" Аллой Налча (Саблиной) и работниками предприятия дал старт работе завода "Рота-Агро" в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации этого проекта в сфере импортозамещения. Инвестиции составили более 1,5 миллиарда рублей. На заводе сейчас работают 55 человек, а с выходом на проектную мощность персонал составит 200 сотрудников. Предприятие построено на территории индустриального парка "Горки-1" и стало его якорным резидентом. На площади свыше 6 тысяч квадратных метров разместились цеха приемки и пастеризации молока, производства сыров, лаборатория биологической безопасности, климатические камеры созревания и просторные сырохранилища. Ежегодно здесь планируют выпускать до 5 тысяч тонн сыра. "Энтузиаст, который берется за масштабную задачу, всегда нуждается в команде. И Алла Георгиевна говорит, что у нее есть дружный молодой профессиональный коллектив. Сегодня мы видим, что благодаря команде удалось реализовать такой масштабный проект. Сделать предприятие полного цикла - от производства молока до высококачественных сыров - заслуживает уважения. Программа поддержки сыроделов действует в Подмосковье уже порядка пяти лет. Она касается и фермеров, и небольших частных предприятий, и более крупных", - цитирует пресс-служба губернатора. Агропромышленный комплекс "Рота-Агро" владеет технологиями сыроварения, позволяющими делать мягкие, полутвердые, а также твердые и сверхтвердые сорта со сроком созревания до трех лет. Все сыры на новом заводе изготавливают из молока собственного производства, которое доставляют из животноводческого комплекса "Рота-Агро Благовещенье" дважды в сутки - после утренней и вечерней дойки.Московская область в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" оказывает меры поддержки ГК "Рота" - это возмещение части затрат на строительство животноводческого комплекса, субсидия на оборудование для завода. Кроме того, компания готовит документы на участие в отборе для получения компенсации капитальных затрат для молочной отрасли (CAPEX).В Подмосковье действует и ряд других мер поддержки сыроделов.

https://ria.ru/20241102/ryba-1981617419.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, молочные продукты