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Более 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на автобусах в Подмосковье - РИА Новости, 05.11.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:51 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981925288.html
Более 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на автобусах в Подмосковье
Более 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на автобусах в Подмосковье - РИА Новости, 05.11.2024
Более 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на автобусах в Подмосковье
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 1,8 миллиона поездок на автобусах в Подмосковье за прошедшие выходные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:51
2024-11-05T13:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
ногинск
мострансавто
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пассажиры "Мострансавто" совершили более 1,8 миллиона поездок на автобусах в Подмосковье за прошедшие выходные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В День народного единства, 4 ноября, было зафиксировано 880 операций в автобусах от жителей и гостей области. Так, примерно 884 тысяч поездок за два дня было совершено по социальным картам. Банковскими картами пассажиры расплатились около 730 тысяч раз. По транспортным картам было зарегистрировано свыше 220 тысяч операций. Наибольшей популярностью пользовались услуги маршрутов МАП №10 город Королев — более 268 тысяч поездок, МАП №12 город Ногинск — свыше 205 тысяч операций, МАП №5 город Подольск — свыше 194 тысяч трансакций.
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московская область (подмосковье), королев, ногинск, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Ногинск, Мострансавто

Более 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на автобусах в Подмосковье

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобус в Московской области
Автобус в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобус в Московской области
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пассажиры "Мострансавто" совершили более 1,8 миллиона поездок на автобусах в Подмосковье за прошедшие выходные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В День народного единства, 4 ноября, было зафиксировано 880 операций в автобусах от жителей и гостей области.
Так, примерно 884 тысяч поездок за два дня было совершено по социальным картам. Банковскими картами пассажиры расплатились около 730 тысяч раз. По транспортным картам было зарегистрировано свыше 220 тысяч операций.
Наибольшей популярностью пользовались услуги маршрутов МАП №10 город Королев — более 268 тысяч поездок, МАП №12 город Ногинск — свыше 205 тысяч операций, МАП №5 город Подольск — свыше 194 тысяч трансакций.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевНогинскМострансавто
 
 
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