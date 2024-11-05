https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981909766.html

В Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег

В Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег - РИА Новости, 05.11.2024

В Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег

Мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег в общежитии в Подмосковье, женщина скончалась в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:41

2024-11-05T12:41

2024-11-05T12:41

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег в общежитии в Подмосковье, женщина скончалась в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ. "Задержан 33-летний мужчина. Он подозревается в убийстве своей жены, совершенном с особой жестокостью", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 3 ноября в общежитии в подмосковном Ногинске супруги поссорились из-за бытового вопроса, мужчина облил жену бензином, а затем поджег. С ожогами всего тела женщину госпитализировали в реанимацию, однако спасти ее не смогли, она скончалась. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед городским судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве, добавив, что с фигурантом провели первоначальные следственные действия.

https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html

https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html

московская область (подмосковье)

россия

ногинск

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф)