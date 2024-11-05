Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981909766.html
В Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег
В Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег - РИА Новости, 05.11.2024
В Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег
Мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег в общежитии в Подмосковье, женщина скончалась в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:41
2024-11-05T12:41
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег в общежитии в Подмосковье, женщина скончалась в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ. "Задержан 33-летний мужчина. Он подозревается в убийстве своей жены, совершенном с особой жестокостью", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 3 ноября в общежитии в подмосковном Ногинске супруги поссорились из-за бытового вопроса, мужчина облил жену бензином, а затем поджег. С ожогами всего тела женщину госпитализировали в реанимацию, однако спасти ее не смогли, она скончалась. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед городским судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве, добавив, что с фигурантом провели первоначальные следственные действия.
https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html
https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html
московская область (подмосковье)
россия
ногинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ногинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег

СК: в Подмосковье мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина во время ссоры облил супругу бензином и поджег в общежитии в Подмосковье, женщина скончалась в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.
"Задержан 33-летний мужчина. Он подозревается в убийстве своей жены, совершенном с особой жестокостью", - сказали в ведомстве.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Свердловской области мужчина убил шампуром знакомого
2 ноября, 16:23
По данным следствия, 3 ноября в общежитии в подмосковном Ногинске супруги поссорились из-за бытового вопроса, мужчина облил жену бензином, а затем поджег. С ожогами всего тела женщину госпитализировали в реанимацию, однако спасти ее не смогли, она скончалась.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед городским судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве, добавив, что с фигурантом провели первоначальные следственные действия.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Житель Югры убил знакомого и зацементировал тело
Вчера, 11:32
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала