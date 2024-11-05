https://ria.ru/20241105/planetariy-1981179900.html

Московский планетарий

Московский планетарий - РИА Новости, 05.11.2024

Московский планетарий

Торжественное открытие Московского планетария, первого в СССР и тринадцатого во всем мире, состоялось в столице Советского Союза 5 ноября 1929 года. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:26

2024-11-05T00:26

2024-11-05T00:26

справки

московский планетарий

москва

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Торжественное открытие Московского планетария, первого в СССР и тринадцатого во всем мире, состоялось в столице Советского Союза 5 ноября 1929 года. Идея освоения космоса зародилась в Россия еще в начале XX века. После революции популярность космической темы заметно выросла и появление в стране планетария как центра популяризации космоса и астрономии становилось особенно актуальным. В 1927 году была создана комиссия по постройке в Москве планетария.К весне 1928 года торговое представительство СССР в Берлине договорилось с фирмой "Карл Цейсс" о поставке проекционного аппарата "Планетарий" и с фирмой "Диккергоф" о постройке матерчатого купола, служащего экраном для демонстрации звездного неба.К работе над проектированием Московского планетария были привлечены молодые архитекторы – выпускники ВХУТЕМАСа Михаил Барщ и Михаил Синявский, которые разработали проект, выполненный в стиле конструктивизма. Авторы создали композицию, состоящую из двух объемов – вытянутого прямоугольного параллелепипеда и цилиндра, перекрытого куполом. В цилиндрическом объеме был расположен зал планетария "Звездное небо" общей вместимостью 1440 человек. Он мог трансформироваться, и часть его пространства превращалась в сцену. Зал занимал второй этаж и был перекрыт железобетонным параболическим куполом с подвешенным к нему полусферическим экраном. Диаметр купола 28 метров, общая высота от земли 26 метров. Внутренняя оболочка купола представляла собой легкий металлический каркас, к которому изнутри был прикреплен матерчатый экран. Купольная часть сооружения покоилась на цилиндре с большими поверхностями остекления в нижней части, выступающими объемами кабин, открытыми лестницами. Лестницы, вынесенные в отдельный объем, позволяли потокам входящих и выходящих зрителей разделяться. Под залом, на первом этаже, находились кольцеобразное фойе и подсобные помещения. Первый камень в фундамент здания планетария был заложен в день осеннего равноденствия – 23 сентября 1928 года. К февралю 1929 года немецкие специалисты прибыли для установки купола. В конце мая, когда зрительный зал был готов, начался монтаж аппарата "Планетарий" под контролем специалистов из фирмы Цейсса. Уже к августу аппарат был полностью установлен.Прибор представлял собой систему, состоящую из 119 проекционных фонарей, из которых каждый находился в самостоятельном движении и проектировал отдельно планету или группу звезд на белый экран-полусферу, перекрывающую зрительный зал. При полной темноте это давало совершенное впечатление небесного свода с движущимися по нему планетами, солнцем, луной и другими светилами.5 ноября 1929 года Московский планетарий был открыт для посетителей.Первым директором и лектором планетария стал Константин Шистовский.Московский планетарий начал свою деятельность с небольшого цикла лекций. Однако его тематика из года в год росла. Если в 1929-1930 годах в репертуаре было всего три темы, то уже в 1939 году число их достигло 40. В планетарии изучали строение Вселенной, происхождение и развитие Солнечной системы, строение Солнца, Луны и ее движение, кометы и метеоры, затмения.С расширением работы техническая база планетария была дополнена новыми приборами и аппаратами. К 1934 году было создано "живое небо" – на куполе Московского планетария замерцали звезды, поплыли облака, стала ходить по небу комета, заколыхались полярные сияния, появился августовский звездопад, происходили солнечные затмения, ракета Циолковского летела с огненным хвостом. В конце сеанса в зале занималась алая заря и под музыку Рейнгольда Глиэра, специально им аранжированную для планетария, восходило большое яркое солнце. Ничего подобного не было ни в одном планетарии мира до конца 1950-х годов.С 1934 года в планетарии работали астрономические кружки, в летнее время – астрономические площадка и обсерватория.В 1934-1938 годах в Московском планетарии заседал "Стратосферный комитет", сотрудники которого вели изучение верхних слоев атмосферы и занимались проблемами реактивного движения.При планетарии работали инженерно-конструкторские курсы. Здесь впервые в мире был разработан и внедрен способ исследования динамики стратосферы при помощи стратосферных зондов с дымовыми шашками. В планетарии были сконструированы и изготовлены первые жидкостные ракеты, построена первая советская двухступенчатая ракета конструкции Игоря Меркулова. Из группы ракетчиков Московского планетария выросло конструкторское бюро по разработке жидкостных ракет.В предвоенные годы в планетарии ставились пьесы – в купольном зале шли тематические спектакли "Галилей", "Джордано Бруно" и "Коперник". Во время Великой Отечественной войны в Московском планетарии помимо проведения обычных массовых лекций читались специальные лекции военного цикла для разведчиков и военных летчиков. Кроме этого, организовывались выездные лекции по астрономии, которые проводились в госпиталях, подшефных воинских частях, в аудиториях Городского военного комиссариата, в агитпунктах противовоздушной обороны.Московский планетарий работал всю войну и лишь однажды был закрыт сроком на два месяца.В 1947 году была открыта Астрономическая площадка планетария, решение о строительстве которой было принято еще в начале лета 1941 года. Из-за начавшейся войны начать строительство смогли только в 1946 году. Площадка стала первым в мире общедоступным собранием древних и новых орудий познания Вселенной. Здесь были установлены: обсерватория, солнечные часы, гномон, глобусы – земной и небесный, звездный зонт Набокова, теллурий, армиллярная сфера, московский меридиан и многое другое. Московский планетарий стал крупнейшим в стране центром популяризации естественно-научных знаний. Здесь проходили стажировку штурманы полярной и дальней авиации, изучали звездное небо южного полушария те, кто впоследствии прокладывал воздушные трассы в Антарктиду. Начиная с 1960 года в течение 15 лет в планетарии проводились занятия по астронавигации с будущими космонавтами.В 1976-1977 годах здание планетария было реконструировано, полотняный демонстрационный экран заменили алюминиевым из перфорированных листов, изменили первоначальный проект входной части здания. В 1977 году был заменен старый проекционный аппарат "Планетарий" на новый с автоматизированной системой управления.В 1979 году к 50-летию Московский планетарий был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1989 году в Большой обсерватории планетария был установлен уникальный 300-миллиметровый телескоп-рефрактор компании "Карл Цейсс". Обсерватория получила статус народной, поскольку посетить ее могли все желающие.В 1990 году в планетарии, на его Астрономической площадке, заработала обсерватория, имевшая крупнейший телескоп в Москве. С 1929 по 1994 год Московский планетарий принял около 50 миллионов гостей. Пик его популярности пришелся на 1960-1970-е годы – тогда посещаемость составляла около миллиона посетителей в год. 14 июля 1994 года Московский планетарий был закрыт на капитальный ремонт, так как объект был признан аварийным, а многие его коммуникации морально и технически устарели. Реконструкция планетария несколько раз откладывалась и началась только в 2002 году. В феврале 2008 года правительство Москвы прекратило финансирование реконструкции научно-просветительского комплекса, объяснив, что обязательства частных акционеров планетария по реконструкции выполнялись не в полном объеме. В 2009 году собственником Московского планетария стал департамент имущества города Москвы. После смены собственника реконструкция была продолжена. Историческое здание планетария было поднято на шесть метров. В главном зале планетария был заменен купол, который стал более прочным и позволил проектировать различное небо. Диаметр купола-экрана планетария составил 25 метров – один из самых больших в мире.Реконструкция позволила увеличить площадь практически в шесть раз и создать новые пространства. Обновленное здание было оснащено самым современным оборудованием. В планетарии установили оптоволоконный проектор звездного неба последнего поколения Universarium М9 компании "Карл Цейсс", была приобретена полнокупольная проекционная система со стереопроектором, а также созданы 4D-кинотеатр и Малый звездный зал.Официальное открытие планетария состоялось 12 июня 2011 года, с 13 июня планетарий могли посетить все желающие. В первый день его посетило 2,6 тысячи человек, не считая детей до пяти лет. В 2014 году Московский планетарий стал победителем городского конкурса в номинации "Объекты культуры, зрелищные и спортивные сооружения" и был удостоен памятного знака "Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства".Планетарий входит в число самых посещаемых научно-просветительских и музейных комплексов Москвы. Это единственный на планете научно-просветительский комплекс с классическим и интерактивным музеями, двумя обсерваториями, открытой астрономической площадкой, 4D-кинотеатром и двумя звездными залами.В первом и втором зале музея Урании можно познакомиться с историей астрономии и этапами освоения Космоса, в интерактивном музее "Лунариум" можно запустить процесс образования черной дыры, а в Большом звездном зале проектор Universarium М9 покажет незабываемую картину звездного неба.В планетарии работает собственная студия по производству полнокупольных фильмов и звездных программ. Здесь проходят интерактивные занятия по астрономии в рамках "Театра увлекательной науки" для дошкольников, "Звездные уроки" для школьников и научно-популярные встречи в "Семейном лектории" для детей и родителей.В настоящее время генеральным директором АО "Планетарий" является Виталий Тимофеев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, московский планетарий, москва